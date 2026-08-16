Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Siyah Elmas'ın kilosu servet değerinde: Türkiye'de yetişiyor: Bulan zengin oluyor

Siyah Elmas'ın kilosu servet değerinde: Türkiye'de yetişiyor: Bulan zengin oluyor

Türkiye'de doğada fark edilmeden yetişen trüf mantarı, dünya gastronomisinde yüksek ekonomik değere sahip ürünler arasında bulunuyor. Toprağın altında gelişen ve özel eğitimli köpeklerle tespit edilen bu mantar, türü ve kalitesine göre yüksek fiyatlardan alıcı bulabiliyor.

Kaynak: Diğer
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Siyah Elmas'ın kilosu servet değerinde: Türkiye'de yetişiyor: Bulan zengin oluyor - Resim: 1

Yüzeyin altında yetişmesi nedeniyle ilk bakışta görülmesi oldukça güç olan trüf mantarı, gastronomi sektöründe "siyah elmas" olarak tanımlanıyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde doğal olarak bulunan ürünün kilogram değeri, türüne ve özelliklerine bağlı olarak binlerce euroya ulaşabiliyor.

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Siyah Elmas'ın kilosu servet değerinde: Türkiye'de yetişiyor: Bulan zengin oluyor - Resim: 2

TOPRAĞIN ALTINDAKİ DEĞER

Trüf mantarını diğer mantarlardan ayıran en önemli özelliklerden biri, gelişimini toprağın altında sürdürmesi. Doğal ortamında kendiliğinden yetişmesine rağmen yüzeyde belirgin bir iz bırakmadığından bulunması kolay olmuyor.

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Siyah Elmas'ın kilosu servet değerinde: Türkiye'de yetişiyor: Bulan zengin oluyor - Resim: 3

GASTRONOMİDE "SİYAH ELMAS" OLARAK ANILIYOR

Yoğun aroması ve sınırlı miktarda bulunması, trüf mantarını özellikle lüks restoranların tercih ettiği ürünlerden biri haline getiriyor. Bu nedenle gastronomi dünyasında "siyah elmas" adıyla anılıyor.

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Siyah Elmas'ın kilosu servet değerinde: Türkiye'de yetişiyor: Bulan zengin oluyor - Resim: 4

Fransa, İtalya ve İspanya başta olmak üzere birçok ülkede uzun yıllardır değerli bir gastronomi ürünü olarak kabul edilen trüf, dünya mutfağında özel bir konuma sahip.

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Siyah Elmas'ın kilosu servet değerinde: Türkiye'de yetişiyor: Bulan zengin oluyor - Resim: 5

TÜRKİYE'DE DE DOĞAL ORTAMDA BULUNABİLİYOR

Türkiye'nin bazı bölgelerinde trüf mantarına doğal koşullarda rastlanabiliyor. Özellikle Akdeniz ikliminin hakim olduğu alanlar, trüfün gelişebildiği uygun bölgeler arasında gösteriliyor.

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Siyah Elmas'ın kilosu servet değerinde: Türkiye'de yetişiyor: Bulan zengin oluyor - Resim: 6

UYGUN TOPRAK ŞARTLARI GEREKİYOR

Trüf mantarı her arazide gelişemiyor. Kireç bakımından zengin, drenajı iyi ve belirli pH değerlerine sahip topraklar, mantarın yetişmesi açısından uygun ortam oluşturuyor.

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Siyah Elmas'ın kilosu servet değerinde: Türkiye'de yetişiyor: Bulan zengin oluyor - Resim: 7

Trüf, başta meşe olmak üzere bazı orman ağaçlarının kökleriyle ortak yaşam kurarak gelişimini sürdürüyor. Bu nedenle arama çalışmaları genellikle uygun özelliklere sahip ağaçların çevresinde gerçekleştiriliyor.

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Siyah Elmas'ın kilosu servet değerinde: Türkiye'de yetişiyor: Bulan zengin oluyor - Resim: 8

KİLOGRAMI BİNLERCE EUROYA ÇIKABİLİYOR

Trüf mantarının piyasa değeri; türü, tazeliği, kalitesi ve yetiştiği bölgeye göre değişiklik gösteriyor. Bazı çeşitlerde kilogram fiyatı yüzlerce euro seviyesinden başlayarak binlerce euroya kadar çıkabiliyor.

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Siyah Elmas'ın kilosu servet değerinde: Türkiye'de yetişiyor: Bulan zengin oluyor - Resim: 9

BEYAZ TRÜF EN DEĞERLİ TÜRLER ARASINDA

Nadir bulunması nedeniyle beyaz trüf, dünya pazarında en yüksek fiyatlara ulaşan çeşitlerden biri olarak öne çıkıyor. Yurt dışındaki satışlarda beyaz trüfün kilogram fiyatı binlerce dolara ulaşabiliyor.

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Siyah Elmas'ın kilosu servet değerinde: Türkiye'de yetişiyor: Bulan zengin oluyor - Resim: 10

TÜRKİYE'DE DE YÜKSEK FİYATLARLA SATILIYOR

Türkiye'de trüf mantarı, yüksek fiyatı nedeniyle küçük gramajlı ambalajlarla da satışa çıkarılıyor. 20 ila 40 gram arasındaki paketlerin yüzlerce liradan alıcı bulabildiği belirtilirken, kilogram değeri türüne göre on binlerce liraya çıkabiliyor.

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Siyah Elmas'ın kilosu servet değerinde: Türkiye'de yetişiyor: Bulan zengin oluyor - Resim: 11

ARAMADA EĞİTİMLİ KÖPEKLER KULLANILIYOR

Toprak altında yetişen mantarın yüzeyden tespit edilmesi güç olduğundan, arama çalışmalarında güçlü koku duyusuna sahip özel eğitimli köpeklerden yararlanılıyor.

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Siyah Elmas'ın kilosu servet değerinde: Türkiye'de yetişiyor: Bulan zengin oluyor - Resim: 12

KÖPEKLER KOKUSUNDAN YERİNİ TESPİT EDİYOR

Lagotto Romagnolo, Labrador, Beagle, Setter ve Cocker Spaniel gibi köpekler trüf aramalarında kullanılabiliyor. Eğitimli köpekler, toprağın altındaki mantarın kokusunu takip ederek bulunduğu noktayı belirleyebiliyor.

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Siyah Elmas'ın kilosu servet değerinde: Türkiye'de yetişiyor: Bulan zengin oluyor - Resim: 13

HASAT SÜRECİNDE ÖZEN GÖSTERİLİYOR

Trüfün toprağın altından çıkarılması da dikkatli bir çalışma gerektiriyor. Ürünün zarar görmemesi ve sahip olduğu aromanın korunması için hasat sırasında kontrollü hareket edilmesi gerekiyor.

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Siyah Elmas'ın kilosu servet değerinde: Türkiye'de yetişiyor: Bulan zengin oluyor - Resim: 14

TEMİZLİĞİ FIRÇAYLA YAPILIYOR

Topraktan çıkarılan trüf mantarı genellikle suyla yıkanmak yerine fırçalanarak temizleniyor. Ürünün aromasını muhafaza etmesi amacıyla nemli bezle birlikte buzdolabında saklanması öneriliyor.

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Siyah Elmas'ın kilosu servet değerinde: Türkiye'de yetişiyor: Bulan zengin oluyor - Resim: 15

SİYAH TRÜF KIŞIN, BEYAZ TRÜF SONBAHARDA HASAT EDİLİYOR

Trüf mantarlarında toplama zamanı çeşide göre farklılık gösteriyor. Siyah trüfler ağırlıklı olarak kış döneminde toplanırken, beyaz trüflerin hasat sezonu daha çok sonbahar aylarına denk geliyor.

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Siyah Elmas'ın kilosu servet değerinde: Türkiye'de yetişiyor: Bulan zengin oluyor - Resim: 16

EKONOMİK DEĞERİNİN YANI SIRA BESİN İÇERİĞİYLE DE ÖNE ÇIKIYOR

Trüf mantarı yalnızca yüksek piyasa değeriyle değil, içerdiği çeşitli besin ögeleriyle de dikkat çekiyor. Vitamin, mineral ve protein içeriği bulunan ürün, gastronomi alanının yanı sıra beslenme açısından da ilgi görüyor.

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Siyah Elmas'ın kilosu servet değerinde: Türkiye'de yetişiyor: Bulan zengin oluyor - Resim: 17

BESİN DEĞERİ DE İLGİ ÇEKİYOR

Trüf mantarının içerdiği bileşenler nedeniyle beslenme alanında da araştırmalara konu olduğu belirtiliyor. Bağışıklık, sindirim ve kalp-damar sağlığıyla ilişkilendirilen değerlendirmeler bulunurken, cilt üzerindeki olası etkilerine ilişkin görüşler de yer alıyor.

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Siyah Elmas'ın kilosu servet değerinde: Türkiye'de yetişiyor: Bulan zengin oluyor - Resim: 18

DIŞ GÖRÜNÜŞÜ SIRADAN, DEĞERİ OLDUKÇA YÜKSEK

Trüf mantarının dış görünüşü, onu ilk bakışta sıradan mantarlardan ayırt etmeyi zorlaştırabiliyor. Ancak türünün doğru belirlenmesi ve uygun şartlarda değerlendirilmesi halinde yüksek ekonomik değere sahip bir ürüne dönüşebiliyor.

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Siyah Elmas'ın kilosu servet değerinde: Türkiye'de yetişiyor: Bulan zengin oluyor - Resim: 19

TÜRKİYE'NİN TRÜF POTANSİYELİ DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye'nin farklı bölgelerinde doğal olarak yetişebilen trüf mantarı, ekonomik getirisi nedeniyle son dönemde daha fazla ilgi görüyor. Uygun arama teknikleri, eğitimli köpekler ve bilinçli hasat uygulamalarıyla ürünün kırsal kesimlerde gelir kaynağı olarak değerlendirilmesi mümkün olabiliyor.

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Siyah Elmas'ın kilosu servet değerinde: Türkiye'de yetişiyor: Bulan zengin oluyor - Resim: 20

DOĞADAN TOPLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR

Trüf mantarının yüksek ekonomik değer taşıması, doğada bulunan her mantarın tüketilebilir veya ticari nitelikte olduğu anlamına gelmiyor. Uzmanlar, doğadan toplanan mantarların türünün doğru biçimde belirlenmesi ve bilinçsiz tüketimden kaçınılması gerektiğine dikkat çekiyor.

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