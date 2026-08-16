Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros ile oynayacağı ilk karşılaşmanın bilet fiyatları belli oldu.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre 20 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta oynanacak mücadelenin biletleri yarın satışa sunulacak.
BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU
Trabzonspor-Ferencvaros karşılaşması için belirlenen bilet fiyatları şöyle:
VIP Platinum B: 25 bin TL
VIP Platinum A/C: 20 bin TL
VIP Gold ve VIP Bordo: 15 bin TL
VIP Silver: 10 bin TL
Batı Tribünü: 4 bin TL
Doğu Tribünü: 3 bin TL
Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü: 2 bin TL
Güney-Kuzey kale arkası: 1500 TL