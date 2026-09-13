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Galatasaray'da sezonun ilk haftalarında yaşanan sakatlıklara Wilfried Singo da eklenmişti. 25 yaşındaki savunma oyuncusu, Süper Lig'in 4. haftasındaki Başakşehir karşılaşması öncesinde sakatlanarak kadrodan çıkarılmıştı.

Teknik direktör Okan Buruk, Singo'nun antrenmanda aldığı darbe nedeniyle maç kadrosunda bulunmadığını açıklamıştı.

KAS VE TENDONUNDA HASAR TESPİT EDİLDİ

Galatasaray'dan yapılan açıklamada Singo'nun sağ uyluk arka adale grubunda tendon ve kası ilgilendiren hasar ile kanama tespit edildiği duyurulmuştu.

Fildişi Sahilli futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından devam edilirken, sahalara dönüşü konusunda da yeni bir gelişme yaşandı.

EKİM AYINDA FORMA GİYEBİLECEK

Fotomaç'ın haberine göre, milli maçlar nedeniyle lige verilecek arada tamamen iyileşmesi beklenen Singo'nun ekim ayında forma giyebilecek düzeye ulaşacağı belirtildi.

Sarı-kırmızılıların oyuncunun sakatlığının tekrarlamaması adına temkinli davranacağı ve tamamen hazır hale gelmeden Singo'yu oynatmayacağı aktarıldı.

Wilfried Singo bu sezon Galatasaray formasıyla 2 karşılaşmada 41 dakika süre aldı. 25 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılarla sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.