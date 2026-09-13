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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Kocaelispor ile karşılaşıyor.

RAMS Park'ta saat 20:00'de başlayan karşılaşmada Atila Karaoğlan düdük çalıyor.

GALATASARAY-KOCAELİSPOR İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Barış, Leao, Deniz.

Kocaelispor: Serhat, Dijksteel, Zoukrou, Maglica, Haidara, Show, Sissoho, Berkan, Sousa, Agyei, Aye

GALATASARAY 0-0 KOCAELİSPOR CANLI ANLATIM

1' Atila Karaoğlan'ın ilk düdüğüyle Galatasaray-Kocaelispor maçı başladı.

SARA'NIN ŞUTUNDA SERHAT GOLE İZİN VERMEDİ

4' Galatasaray maça baskılı başladı. Gabriel Sara'nın uzaktan ser şutunda Serhat köşeye giden topu çeldi.

DENİZ GÜL'ÜN GOLÜ VAR İNCELEMESİNE TAKILDI

12' Torreira'nın uzaktan sert şutunda kaleci Serhat üzerine gelen topu sektirdi. Leao seken topa aşırtma vuruş yaptı. Top direkten döndü. Savunma uzaklaştırmaya çalışırken Deniz Gül kafa vuruşuyla topu çizgiden geçirdi. Ancak VAR'dan gelen tavsiye üzerine pozisyonu izleyen Atila Karaoğlan Deniz Gül'ün kaleci Serhat'a faul yaptığını tespit ederek golü iptal etti.

DENİZ BU KEZ DE DİREĞE TAKILDI

31' Deniz Gül sol çaprazdan topla birlikte ceza sahasına girdi. Rakibinden kurtulup uzak direğe şutunu çekti. Ancak top direkten geri döndü. Devam eden pozisyonda Sara şansını denedi ama isabeti bulamadı.

AGYEI'NİN ŞUTUNDA TOP MAÇTA İKİNCİ KEZ DİREKTEN DÖNDÜ

38' Geçen sezon Galatasaray'a ilk mağlubiyetini aldıran golün sahibi Agyei, tek başına sürüklediği atakta çektiği sert şutta direğe takıldı. Maçta top ikinci kez direkten döndü.

LEAO NET FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

45' Galatasaray çok net bir pozisyondan yararlanamadı. Ceza sahası içerisinde Yunus Akgün'ün çıkardığı topa müsait pozisyonda gelişine vuran Leao çerçeveyi tutturamadı. Top direğin dibinden dışarı çıktı.

LEAO YİNE GOLE YAKLAŞTI

45+1' Ceza sahası içerisine gelen ortada göğüsüyle topu önüne indiren Leao şutunda Serhat'ı geçemedi.

SERHAT KALESİNDE DEVLEŞTİ

45+2' Köşe vuruşunda Sara'nın ortasına Abdülkerim kafayı vurdu. Serhat bir kez daha topu kornere çelerek golü önledi.

EREN'İN KAFA VURUŞUNDA SERHAT HATA YAPMADI

45+3' Arka direkte bir anda bomboş kalan Eren Elmalı yapılan ortada kafayı vurdu. Ancak yerden seken top kaleci Serhat'ta kaldı.