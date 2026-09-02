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Kaynak: Haber Merkezi

Galatasaray’da bir ayrılık daha resmiyet kazandı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson’un sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Galatasaray, 2021 yılında kadrosuna kattığı Victor Nelsson ile yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılıların, oyuncunun sözleşmesinin feshedildiğini TFF’ye resmi olarak ilettiği öğrenildi.

GALATASARAY KARİYERİ SONA ERDİ

Victor Nelsson, Galatasaray formasıyla önemli başarılara imza attı.

Danimarkalı stoper, özellikle sarı-kırmızılıların şampiyonluklarla geçen döneminde savunmanın önemli isimlerinden biri oldu.

BELİRSİZLİK SONA ERDİ

Nelsson’un sözleşmesinin feshedilmesiyle birlikte Galatasaray’da oyuncunun geleceğine ilişkin uzun süredir devam eden belirsizlik de sona ermiş oldu.

Bu gelişmenin ardından Danimarkalı futbolcunun kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu oldu.