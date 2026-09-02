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Kaynak: Haber Merkezi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, uluslararası başarılarının ardından FIBA dünya sıralamasında yükselişe geçti.

FIBA tarafından yapılan açıklamaya göre, 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri’nde 4. pencere maçlarının ardından dünya klasmanı güncellendi.

TÜRKİYE 9. SIRAYA ÇIKTI

Güncellenen sıralamada A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2 basamak yükselerek 9. sıraya yerleşti.

Ay-yıldızlı ekip, klasmanda 808,1 puana ulaştı.

ZİRVEDE ABD VAR

FIBA dünya sıralamasının zirvesinde ABD yer aldı.

ABD, 952,3 puanla ilk sıradaki yerini korurken, Almanya 877,4 puanla ikinci, Fransa ise 870,9 puanla üçüncü sırada yer aldı.

ELEMELERDE 8’DE 8 YAPTI

Türkiye, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde dikkat çeken bir performans sergiledi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, elemelerde 8’de 8 yaparak turnuvaya katılma hakkı kazanan ilk takım oldu.

Ay-yıldızlıların bu başarısı, dünya sıralamasındaki yükselişi de beraberinde getirdi.