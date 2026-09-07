Galatasaray'da gözler UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Süper Lig'de Başakşehir'i 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılılar, Avrupa'daki ilk sınavı öncesinde çalışmalarına devam ediyor.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Çalışma, iki grup halinde pas organizasyonlarıyla devam ederken topa sahip olma çalışmaları ve çift kale maçla tamamlandı.
SPORTİNG DEPLASMANINA ÇIKACAK
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 9 Eylül Çarşamba günü Sporting CP'ye konuk olacak. Estadio Jose Alvalade'de oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılılar, Portekiz deplasmanından iyi bir sonuçla dönerek Şampiyonlar Ligi macerasına güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.