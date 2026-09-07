İmamoğlu'nun memleketinde YENİ Parti'ye soğuk duş: Trabzon anketi açıklandı

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun memleketi olması nedeniyle ayrı bir siyasi öneme sahip olan Trabzon’da yapılan son anket, bölgedeki dengelerin sarsıldığını ve beklenen çıkışı yapamayan partiler için tablonun soğuk duş etkisi yarattığını gözler önüne serdi.