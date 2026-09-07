Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İmamoğlu'nun memleketinde YENİ Parti'ye soğuk duş: Trabzon anketi açıklandı

İmamoğlu'nun memleketinde YENİ Parti'ye soğuk duş: Trabzon anketi açıklandı

Anket firmaları art arda anket sonuçları yayımlamaya devam ederken tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'dan gelen son seçim anketi sonuçları dikkat çekti.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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İmamoğlu'nun memleketinde YENİ Parti'ye soğuk duş: Trabzon anketi açıklandı - Resim: 1

Vatandaşlar anket sonuçlarını merakla takip etmeye devam ediyor. Siyaset kulislerinde merakla beklenen Trabzon'un Ağustos 2026 genel seçim oy tercihi anketi sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

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İmamoğlu'nun memleketinde YENİ Parti'ye soğuk duş: Trabzon anketi açıklandı - Resim: 2

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun memleketi olması nedeniyle ayrı bir siyasi öneme sahip olan Trabzon’da yapılan son anket, bölgedeki dengelerin sarsıldığını ve beklenen çıkışı yapamayan partiler için tablonun soğuk duş etkisi yarattığını gözler önüne serdi.

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İmamoğlu'nun memleketinde YENİ Parti'ye soğuk duş: Trabzon anketi açıklandı - Resim: 3

YENİ PARTİ'DE BEKLENTİ KARŞILANAMADI

Son anket sonuçlarına göre, AK Parti yüzde yüzde 36,5 oy oranıyla Trabzon'daki yerini koruyor.

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İmamoğlu'nun memleketinde YENİ Parti'ye soğuk duş: Trabzon anketi açıklandı - Resim: 4

Bölgede son dönemde iddialı bir çıkış yapması beklenen Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti ise yüzde 26,4 oranında kalarak ikinci sırada yer aldı.

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İmamoğlu'nun memleketinde YENİ Parti'ye soğuk duş: Trabzon anketi açıklandı - Resim: 5

Kulislerde bu oran, özellikle partinin hedeflediği yükseliş ivmesini tam anlamıyla yakalayamaması ve sahadaki beklentilerin altında kalması nedeniyle "soğuk duş" olarak yorumlandı.

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İmamoğlu'nun memleketinde YENİ Parti'ye soğuk duş: Trabzon anketi açıklandı - Resim: 6

Anket sonuçlarının diğer detaylarında ise sırasıyla şu oranlar dikkat çekiyor

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İmamoğlu'nun memleketinde YENİ Parti'ye soğuk duş: Trabzon anketi açıklandı - Resim: 7

MHP: Yüzde 9,2

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İmamoğlu'nun memleketinde YENİ Parti'ye soğuk duş: Trabzon anketi açıklandı - Resim: 8

Yeniden Refah Partisi (YRP): Yüzde 9,0

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İmamoğlu'nun memleketinde YENİ Parti'ye soğuk duş: Trabzon anketi açıklandı - Resim: 9

Anahtar Parti: Yüzde 5,8

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İmamoğlu'nun memleketinde YENİ Parti'ye soğuk duş: Trabzon anketi açıklandı - Resim: 10

İYİ Parti: Yüzde 5,0

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İmamoğlu'nun memleketinde YENİ Parti'ye soğuk duş: Trabzon anketi açıklandı - Resim: 11

Zafer Partisi (ZP): Yüzde 3,3

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İmamoğlu'nun memleketinde YENİ Parti'ye soğuk duş: Trabzon anketi açıklandı - Resim: 12

Milletvekili dağılımı nasıl şekillendi?

Oy oranlarının Trabzon'un milletvekili çıkarımına yansıması da raporda netlik kazandı.

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İmamoğlu'nun memleketinde YENİ Parti'ye soğuk duş: Trabzon anketi açıklandı - Resim: 13

Mevcut tabloya göre dağılım şu şekilde gerçekleşti:

AK Parti: 3 milletvekili

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İmamoğlu'nun memleketinde YENİ Parti'ye soğuk duş: Trabzon anketi açıklandı - Resim: 14

YENİ Parti: 2 milletvekili

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İmamoğlu'nun memleketinde YENİ Parti'ye soğuk duş: Trabzon anketi açıklandı - Resim: 15

MHP: 1 milletvekili

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İmamoğlu'nun memleketinde YENİ Parti'ye soğuk duş: Trabzon anketi açıklandı - Resim: 16

Trabzon'da siyasi hareketliliğin önümüzdeki dönemde nasıl bir ivme kazanacağı ve partilerin anket sonucu doğrultusunda stratejilerini nasıl değiştireceği merakla bekleniyor.

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