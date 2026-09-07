Vatandaşlar anket sonuçlarını merakla takip etmeye devam ediyor. Siyaset kulislerinde merakla beklenen Trabzon'un Ağustos 2026 genel seçim oy tercihi anketi sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.
İmamoğlu'nun memleketinde YENİ Parti'ye soğuk duş: Trabzon anketi açıklandı
Anket firmaları art arda anket sonuçları yayımlamaya devam ederken tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'dan gelen son seçim anketi sonuçları dikkat çekti.Dilek Taşdemir
Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun memleketi olması nedeniyle ayrı bir siyasi öneme sahip olan Trabzon’da yapılan son anket, bölgedeki dengelerin sarsıldığını ve beklenen çıkışı yapamayan partiler için tablonun soğuk duş etkisi yarattığını gözler önüne serdi.
YENİ PARTİ'DE BEKLENTİ KARŞILANAMADI
Son anket sonuçlarına göre, AK Parti yüzde yüzde 36,5 oy oranıyla Trabzon'daki yerini koruyor.
Bölgede son dönemde iddialı bir çıkış yapması beklenen Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti ise yüzde 26,4 oranında kalarak ikinci sırada yer aldı.
Kulislerde bu oran, özellikle partinin hedeflediği yükseliş ivmesini tam anlamıyla yakalayamaması ve sahadaki beklentilerin altında kalması nedeniyle "soğuk duş" olarak yorumlandı.
Anket sonuçlarının diğer detaylarında ise sırasıyla şu oranlar dikkat çekiyor
MHP: Yüzde 9,2
Yeniden Refah Partisi (YRP): Yüzde 9,0
Anahtar Parti: Yüzde 5,8
İYİ Parti: Yüzde 5,0
Zafer Partisi (ZP): Yüzde 3,3
Milletvekili dağılımı nasıl şekillendi?
Oy oranlarının Trabzon'un milletvekili çıkarımına yansıması da raporda netlik kazandı.
Mevcut tabloya göre dağılım şu şekilde gerçekleşti:
AK Parti: 3 milletvekili
YENİ Parti: 2 milletvekili
MHP: 1 milletvekili
Trabzon'da siyasi hareketliliğin önümüzdeki dönemde nasıl bir ivme kazanacağı ve partilerin anket sonucu doğrultusunda stratejilerini nasıl değiştireceği merakla bekleniyor.