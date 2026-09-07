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Süper Lig'de yoluna lider devam eden Galatasaray'da sakatlıklar teknik heyetin planlarını bozdu. Başakşehir karşılaşması öncesinde Singo'dan gelen kötü haberin ardından, mücadele sırasında Victor Osimhen ve Mario Lemina da sakatlık yaşadı.

Galatasaray'ın yaptığı tetkiklerde Osimhen'in sağ adduktor kas grubunda ileri-orta düzeyde strain, kanama ve zorlanma tespit edildi. Kulüp tarafından açıklanan sağlık raporunda yıldız futbolcunun tedavisine başlandığı bildirildi.

YAKLAŞIK 3 HAFTA BEKLENTİSİ

Galatasaray, Osimhen'in sahalardan ne kadar uzak kalacağı konusunda resmi bir süre açıklamadı. Ancak gelen son bilgilere göre Nijeryalı golcünün yaklaşık 3 hafta forma giyememesi bekleniyor.

Osimhen'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting Lizbon karşılaşmasında forma giymeyeceği belirtilirken, Kocaelispor maçını da kaçırması bekleniyor.

TRABZONSPOR MAÇI İÇİN UMUT VAR

Galatasaray'ın bu süreçte oynayacağı bir diğer kritik karşılaşma ise Trabzonspor maçı olacak. Osimhen'in sakatlığının Lemina'ya kıyasla daha hafif olduğu ve Trabzonspor karşılaşmasına yetişme ihtimalinin bulunduğu aktarıldı.

Nijeryalı yıldızın derbide oynayıp oynayamayacağı tedavi sürecindeki gelişmeler ve sağlık heyetinin yapacağı son kontrollerin ardından kesinlik kazanacak.

Osimhen'in tam anlamıyla sahalara dönüşünün ise milli ara sonrasında gerçekleşmesi planlanıyor.