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Galatasaray'da yaz transfer döneminde kiralanan iki genç oyuncu; Bitshiabu ve Ugochukwu, beklenen seviyeye gelemedi. Sezonun şuana kadar oynanan maçlarında ciddi süre bulamayan Ugochukwu ve Bitshiabu için yolun sonu görüldü. Ugochukwu Trabzonspor’a karşı oynanan mücadelede kırmızı kart görürken, Bitshiabu ilk kez Pendikspor ile oynanan hazırlık maçında hiç de hazır bir görüntü vermedi.

KAPTAN’I KESMESİ ZOR

Bitshiabu, sarı-kırmızılı formayla ilk kez Pendikspor ile oynanan hazırlık maçında sahne aldı. Ancak genç savunmacı, karşılaşmadaki performansıyla henüz hazır olmadığı izlenimini verdi. Takıma katıldığı günden bu yana fiziksel yetersizliği nedeniyle forma şansı bulmakta zorlandığı belirtilen Fransız oyuncunun, mevcut görüntüsüyle savunmada istikrarsız bir dönem geçiren Abdülkerim Bardakcı'nın bile önüne geçmesinin güç olduğu değerlendiriliyor.

UGOCHUKWU DA BEKLENENİ VEREMEDİ

Galatasaray'da beklenen katkıyı veremeyen bir diğer isim ise Lesley Ugochukwu oldu. Bu sezon toplamda 62 dakika oynayan orta saha oyuncusunun Lemina'nın yokluğunda bile yeterli süre alamayan Fransız futbolcunun, önümüzdeki süreçte rotasyona dahil edilme ihtimalinin düşük olduğu ifade ediliyor. Ugochukwu açısından transferdeki bir başka kritik nokta ise kontratında bulunan zorunlu satın alma maddesi. Genç oyuncunun belirli sayıda forma giymesi halinde devreye girecek zorunlu satın alma şartının oluşmaması için, futbolcunun aldığı sürenin daha da azalması bekleniyor.

AYRILIK KARARI ÇIKTI

Galatasaray'da yabancı oyuncu planlaması kapsamında Bitshiabu ve Ugochukwu'nun geleceği de şekillenmeye başladı. Artı 4 kontenjanında bulunan iki futbolcuyla ocak ayında yolların ayrılması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı yönetimin, bu hamleyle yabancı kontenjanında yer açmanın yanı sıra kadroda daha fazla süre alabilecek oyuncular için de alan oluşturmayı planladığı belirtiliyor. Sezon başında büyük beklentilerle kiralanan iki genç futbolcunun devre arasında takımdan ayrılması, Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki en önemli gündem maddelerinden biri olacak.