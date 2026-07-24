Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da takıma katılacak isimler kadar ayrılık ihtimalleri de gündemde yer alıyor. Son olarak milli futbolcu Eren Elmalı ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
RESMİ TEKLİF YOLDA İDDİASI
Sabah’ın haberine göre, ismi açıklanmayan bir kulübün Eren Elmalı için Galatasaray’a kısa süre içinde resmi teklif sunmaya hazırlandığı öne sürüldü.
Haberde, yapılacak teklifin hem Galatasaray’ın hem de 26 yaşındaki futbolcunun kararını etkileyebilecek seviyede olduğu iddia edildi.
ALTERNATİF HAZIR
Eren Elmalı’nın takımdan ayrılması halinde sol bek pozisyonunda Ismail Jakobs’un alternatifi olarak Kazımcan Karataş’ın değerlendirileceği aktarıldı.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Şubat 2025’te Galatasaray kadrosuna katılan Eren Elmalı, geride kalan sezonda sarı-kırmızılı formayla 41 resmi maça çıktı ve 4 gole katkı sağladı.