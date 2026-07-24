Yeni sezon öncesi forvet hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların, Benfica forması giyen Hırvat golcü Franjo Ivanovic’i gündemine aldığı öne sürüldü.
Galatasaray’da beklenen transfer hamlesi: Jhon Duran detayı dikkat çekti
Sarı-kırmızılılar, Benfica forması giyen Franjo Ivanovic’i transfer listesine aldı. Jhon Duran transferinin ardından gözden düşmesi beklenen genç golcü için resmi girişimlerin başlaması bekleniyor.Kaynak: Diğer
Rota Portekiz’e çevrildi
Takvim’in haberine göre, yabancı kuralındaki 10+4 düzenlemesine uygun bir santrfor arayan Galatasaray, Matthis Abline transferinin gerçekleşmemesinin ardından alternatif isimlere yöneldi. Yönetimin, Benfica’nın 22 yaşındaki golcüsü Franjo Ivanovic’i yakından takip ettiği belirtildi.
Galatasaray’ın, diğer forvet adaylarında olduğu gibi Ivanovic için de satın alma opsiyonlu kiralama teklifi hazırlığında olduğu ifade edildi.
Jhon Duran detayı
Geçtiğimiz sezon Union SG’den 22,8 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica’ya transfer olan Ivanovic’in beklenen performansı sergileyemediği aktarıldı.
Haberde, Jhon Duran’ın Benfica’ya transferinin ardından 22 yaşındaki Hırvat golcüyle yolların ayrılmasına sıcak bakıldığı ve bu durumun Galatasaray’ın elini güçlendirebileceği kaydedildi.
Rakamları dikkat çekiyor
Her iki kanatta da görev yapabilen Ivanovic, 2024-2025 sezonunda tüm kulvarlarda 56 maçta 24 gol ve 9 asistlik performans ortaya koydu.
2030 yılına kadar Benfica ile sözleşmesi bulunan genç futbolcunun güncel piyasa değerinin ise 20 milyon euro olduğu belirtilirken, Galatasaray yönetiminin kısa süre içinde Portekiz ekibiyle resmi görüşmelere başlamasının beklendiği ifade edildi.