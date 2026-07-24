Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Galatasaray’da beklenen transfer hamlesi: Jhon Duran detayı dikkat çekti

Galatasaray’da beklenen transfer hamlesi: Jhon Duran detayı dikkat çekti

Sarı-kırmızılılar, Benfica forması giyen Franjo Ivanovic’i transfer listesine aldı. Jhon Duran transferinin ardından gözden düşmesi beklenen genç golcü için resmi girişimlerin başlaması bekleniyor.

Kaynak: Diğer
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Galatasaray’da beklenen transfer hamlesi: Jhon Duran detayı dikkat çekti - Resim: 1

Yeni sezon öncesi forvet hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların, Benfica forması giyen Hırvat golcü Franjo Ivanovic’i gündemine aldığı öne sürüldü.

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Galatasaray’da beklenen transfer hamlesi: Jhon Duran detayı dikkat çekti - Resim: 2

Rota Portekiz’e çevrildi

Takvim’in haberine göre, yabancı kuralındaki 10+4 düzenlemesine uygun bir santrfor arayan Galatasaray, Matthis Abline transferinin gerçekleşmemesinin ardından alternatif isimlere yöneldi. Yönetimin, Benfica’nın 22 yaşındaki golcüsü Franjo Ivanovic’i yakından takip ettiği belirtildi.

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Galatasaray’da beklenen transfer hamlesi: Jhon Duran detayı dikkat çekti - Resim: 3

Galatasaray’ın, diğer forvet adaylarında olduğu gibi Ivanovic için de satın alma opsiyonlu kiralama teklifi hazırlığında olduğu ifade edildi.

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Galatasaray’da beklenen transfer hamlesi: Jhon Duran detayı dikkat çekti - Resim: 4

Jhon Duran detayı

Geçtiğimiz sezon Union SG’den 22,8 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica’ya transfer olan Ivanovic’in beklenen performansı sergileyemediği aktarıldı.

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Galatasaray’da beklenen transfer hamlesi: Jhon Duran detayı dikkat çekti - Resim: 5

Haberde, Jhon Duran’ın Benfica’ya transferinin ardından 22 yaşındaki Hırvat golcüyle yolların ayrılmasına sıcak bakıldığı ve bu durumun Galatasaray’ın elini güçlendirebileceği kaydedildi.

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Galatasaray’da beklenen transfer hamlesi: Jhon Duran detayı dikkat çekti - Resim: 6

Rakamları dikkat çekiyor

Her iki kanatta da görev yapabilen Ivanovic, 2024-2025 sezonunda tüm kulvarlarda 56 maçta 24 gol ve 9 asistlik performans ortaya koydu.

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Galatasaray’da beklenen transfer hamlesi: Jhon Duran detayı dikkat çekti - Resim: 7

2030 yılına kadar Benfica ile sözleşmesi bulunan genç futbolcunun güncel piyasa değerinin ise 20 milyon euro olduğu belirtilirken, Galatasaray yönetiminin kısa süre içinde Portekiz ekibiyle resmi görüşmelere başlamasının beklendiği ifade edildi.

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