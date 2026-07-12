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Galatasaray’da forvet transferi için yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ederken, gündemde sürpriz bir isim öne çıktı. Sarı-kırmızılılar, Jhon Duran transferinde yaşanan gelişmeler sonrası alternatif arayışına yöneldi.

DURAN TRANSFERİ ASKIYA ALINDI

Galatasaray’ın uzun süredir temas halinde olduğu Jhon Duran transferi, Al-Nassr kulübünün zorunlu satın alma opsiyonunda ısrarcı olması nedeniyle beklemeye alındı. Bu gelişme üzerine yönetim farklı isimlere yönelme kararı aldı.

YENİ ROTA: EVAN FERGUSON

Sabah’ın haberine göre Galatasaray, menajerler aracılığıyla önerilen Brighton forması giyen İrlandalı golcü Evan Ferguson’u gündemine aldı. Genç oyuncunun kiralık olarak transfer edilmesi ihtimali öne çıkıyor.

SAĞLIK RAPORU İSTENDİ

Geçtiğimiz sezon ciddi bir ayak bileği sakatlığı yaşayan Ferguson için sarı-kırmızılılar detaylı sağlık raporlarını talep etti. Oyuncunun 4.5 ay sahalardan uzak kalması, transfer sürecinde dikkatle inceleniyor.

RESMÎ HAMLE GELEBİLİR

Sağlık kontrollerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması durumunda Galatasaray’ın genç golcü için resmi adım atması bekleniyor.

PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ

21 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 22 maçta 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Ferguson’un Brighton ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.