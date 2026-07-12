Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Ahmet Çakar’dan sert iddia: Galatasaray’da musluğu kapattılar

Ahmet Çakar’dan sert iddia: Galatasaray’da musluğu kapattılar

Ahmet Çakar’dan Galatasaray için çok konuşulacak bir iddia geldi. Transfer sürecinde bilinmeyen nedenlerin etkili olabileceği öne sürüldü.

Kaynak: Diğer
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Ahmet Çakar’dan sert iddia: Galatasaray’da musluğu kapattılar - Resim: 1

Galatasaray’da transfer tartışması

Sarı-kırmızılılarda yaz transfer dönemi ve yönetimin politikası gündemdeki yerini koruyor.

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Ahmet Çakar’dan sert iddia: Galatasaray’da musluğu kapattılar - Resim: 2

Ahmet Çakar’dan flaş sözler

Deneyimli yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray’ın transfer sürecine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Ahmet Çakar’dan sert iddia: Galatasaray’da musluğu kapattılar - Resim: 3

“Musluk kapandı” iddiası

Çakar, kulüp içinde bilinmeyen bazı faktörlerin olabileceğini belirterek,
“İsmini açıklamayan sponsorların musluğu kapatması gibi” ifadelerini kullandı.

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Ahmet Çakar’dan sert iddia: Galatasaray’da musluğu kapattılar - Resim: 4

En büyük eksik: 10 numara

Çakar’a göre Galatasaray kadrosunun en önemli eksik noktası 10 numara pozisyonu.

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Ahmet Çakar’dan sert iddia: Galatasaray’da musluğu kapattılar - Resim: 5

“Her transfer ilk 11 olmalı”

Yapılacak takviyelerin doğrudan ilk 11 seviyesinde olması gerektiğini vurguladı.

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Ahmet Çakar’dan sert iddia: Galatasaray’da musluğu kapattılar - Resim: 6

Seçici transfer vurgusu

Galatasaray’ın az ama kaliteli transfer yapma stratejisi izlediğini söyledi.

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Ahmet Çakar’dan sert iddia: Galatasaray’da musluğu kapattılar - Resim: 7

Gündoğan örneği dikkat çekti

Çakar, İlkay Gündoğan gibi bir ismin bile Galatasaray’da direkt 11 olmayabileceğini ifade etti.

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Ahmet Çakar’dan sert iddia: Galatasaray’da musluğu kapattılar - Resim: 8

Icardi yorumu gündem oldu

Mauro Icardi’nin performansında düşüş yaşadığını ve artık eski seviyesinde olmadığını dile getirdi.

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Ahmet Çakar’dan sert iddia: Galatasaray’da musluğu kapattılar - Resim: 9

Yönetimi haklı buldu

Icardi’nin sözleşme sürecinde Galatasaray yönetiminin doğru karar verdiğini savundu.

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Ahmet Çakar’dan sert iddia: Galatasaray’da musluğu kapattılar - Resim: 10

Gözler perde arkasında

Tüm bu açıklamalar sonrası, Galatasaray’daki transfer sürecinde perde arkasında neler yaşandığı merak konusu oldu.

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