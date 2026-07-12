Ahmet Çakar’dan sert iddia: Galatasaray’da musluğu kapattılar

Galatasaray’da transfer tartışması
Sarı-kırmızılılarda yaz transfer dönemi ve yönetimin politikası gündemdeki yerini koruyor.
Galatasaray’da transfer tartışması
Sarı-kırmızılılarda yaz transfer dönemi ve yönetimin politikası gündemdeki yerini koruyor.
Ahmet Çakar’dan flaş sözler
Deneyimli yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray’ın transfer sürecine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
“Musluk kapandı” iddiası
Çakar, kulüp içinde bilinmeyen bazı faktörlerin olabileceğini belirterek,
“İsmini açıklamayan sponsorların musluğu kapatması gibi” ifadelerini kullandı.
En büyük eksik: 10 numara
Çakar’a göre Galatasaray kadrosunun en önemli eksik noktası 10 numara pozisyonu.
“Her transfer ilk 11 olmalı”
Yapılacak takviyelerin doğrudan ilk 11 seviyesinde olması gerektiğini vurguladı.
Seçici transfer vurgusu
Galatasaray’ın az ama kaliteli transfer yapma stratejisi izlediğini söyledi.
Gündoğan örneği dikkat çekti
Çakar, İlkay Gündoğan gibi bir ismin bile Galatasaray’da direkt 11 olmayabileceğini ifade etti.
Icardi yorumu gündem oldu
Mauro Icardi’nin performansında düşüş yaşadığını ve artık eski seviyesinde olmadığını dile getirdi.
Yönetimi haklı buldu
Icardi’nin sözleşme sürecinde Galatasaray yönetiminin doğru karar verdiğini savundu.
Gözler perde arkasında
Tüm bu açıklamalar sonrası, Galatasaray’daki transfer sürecinde perde arkasında neler yaşandığı merak konusu oldu.