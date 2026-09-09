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Kaynak: DHA

Galatasaray, erkek basketbol takımına yönelik yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Sarı-kırmızılı kulüp ile uluslararası denizcilik firması Oceanist arasındaki iş birliğinin lansmanı Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirildi.

Anlaşma kapsamında Oceanist, Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nın forma ve şort yanı sponsoru olarak yer alacak.

ÇETİNKAYA: BU TİP KUVVETLİ SPONSORLARA İHTİYACIMIZ VAR

İmza töreninde konuşan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mecit Mert Çetinkaya, basketbol şubesinde yeni bir atılım içerisinde olduklarını belirterek sponsorlukların önemine dikkat çekti.

Çetinkaya, "Türkiye'ye basketbolu getiren ilk kulüp Galatasaray. Dolayısıyla kulübü layık olduğu yere getirebilmek için bu tip kuvvetli sponsorlara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Oceanist'in kendilerine ilk destek veren firmalardan biri olduğunu söyleyen Çetinkaya, sağlanan katkı için şirket yönetimine teşekkür ederek takımın başarılı bir sezon geçirmesini temenni etti.

'BU SPONSORLUKTAN ÖTE, BERABER YOLA ÇIKIŞ'

Oceanist Genel Müdürü Umur Çulha ise Galatasaray'a sponsor olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Çulha, "Aslında bu sponsorluktan öte, beraber yola çıkış. Umarım hep beraber bu sezonu başarılı bir şekilde geçiririz" dedi.

Konuşmaların ardından sponsorluk anlaşması imzalanırken tören, forma takdimiyle tamamlandı.