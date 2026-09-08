UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Galatasaray, lig aşamasının ilk haftasında Portekiz temsilcisi Sporting CP'ye konuk olacak.
Sporting CP-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonundaki ilk sınavını Sporting CP deplasmanında verecek. Peki Sporting CP-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Sporting CP-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri ve tüm detayları...Furkan Çelik
SPORTING CP-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Sporting CP-Galatasaray maçı José Alvalade Stadyumu'nda 9 Eylül Çarşamba günü TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1 ve tabii ekranlarından canlı yayınlanacak.
SPORTING CP-GALATASARAY MAÇININ HAKEM KADROSU
Sporting CP-Galatasaray maçını Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Alf Olav Rossland yapacak. Dördüncü hakem Sigurd Kringstad olacak.
Maçta VAR koltuğunda Alman Christian Dingert, AVAR koltuğunda ise Belçikalı Bram Van Driessche oturacak.
GALATASARAY'DA OSIMHEN YOK
Sarı-kırmızılılar Portekiz'e önemli eksiklerle gitti. Süper Lig'de çıktığı karşılaşmalarda 6 gole ulaşan Victor Osimhen, Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Sporting karşılaşmasının kafilesine dahil edilmedi.
LEAO ESKİ KULÜBÜNE RAKİP OLACAK
Sporting altyapısında yetişerek profesyonel kariyerine Portekiz ekibinde başlayan Leao, Galatasaray formasıyla eski kulübüne rakip olacak.
Leao da maç öncesi yaptığı açıklamada Sporting için "Sporting benim büyüdüğüm, sevdiğim bir kulüp. Profesyonel kariyerime başladığım kulüp" ifadelerini kullandı.
İKİ TAKIM İLK KEZ KARŞILAŞACAK
Sporting CP ile Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir resmi karşılaşmada birbirlerine rakip olacak.Sporting ise geçen sezon kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
Portekiz temsilcisi bu turda daha sonra finale kadar ilerleyen Arsenal'e elendi.
SPORTING LİGDE NAMAĞLUP
Galatasaray, Süper Lig'deki ilk maçında Çorum FK karşısında iki puan bırakmasının ardından üç maçlık galibiyet serisi yakaladı ve dördüncü haftayı lider tamamladı.
Sporting CP de Portekiz Ligi'nde sezona yenilgisiz başladı. Rui Borges'in öğrencileri, ilk beş maç sonunda 5'te 5 yapan Porto'nun iki puan gerisinde yer aldı.
SUAREZ ÖN PLANA ÇIKIYOR
Sporting'in hücumunda Luis Suárez ön plana çıkıyor. Kolombiyalı santrfor ligde çıktığı 5 maçta 4 gol kaydederken, Flávio Gonçalves 3 golle onu takip etti.
GALATASARAY'IN SPORTING MAÇI KADROSU
Galatasaray'ın Sporting CP maçı kamp kadrosu şöyle:
Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, İsmail Jakobs, Davinson Sánchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sané, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Rafael Leão, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş ve Aleksey Batrakov.
SPORTING CP MUHTEMEL 11'İ
Rui Borges liderliğindeki Sporting CP'nin sahaya şu 11 ile çıkması bekleniyor:
Rui Silva, Ivan Fresneda, Zeno Debast, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo, Sergi Altimira, Issa Doumbia, Geny Catamo, Rodrigo Zalazar, Flávio Gonçalves, Luis Suarez.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın muhtemel 11'i ise şöyle:
Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Aleksey Batrakov, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz.