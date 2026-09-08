Sporting CP-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

İKİ TAKIM İLK KEZ KARŞILAŞACAK

Sporting CP ile Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir resmi karşılaşmada birbirlerine rakip olacak.Sporting ise geçen sezon kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Portekiz temsilcisi bu turda daha sonra finale kadar ilerleyen Arsenal'e elendi.