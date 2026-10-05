Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde yoğun bir fikstüre girecek Galatasaray, hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sürdürüyor. Okan Buruk, sakat oyuncuların durumlarını ve yeni transferlerin performanslarını yakından takip ediyor.

FotoMaç'ın haberine göre, sezon başından bu yana geniş rotasyon kullanan deneyimli teknik adam, yoğun fikstürde oluşabilecek fiziksel yıpranmalara karşı alternatif isimleri hazır tutuyor. Bu süreçte Batrakov da öne çıkan oyuncular arasında yer aldı.

Lokomotiv Moskova’dan transfer edilen Rus orta saha, fiziksel eksikleri nedeniyle sezonun ilk bölümünde sınırlı süreler almıştı. Buruk, genç oyuncuya kademeli olarak şans verirken antrenmanlarda ekstra çalışmalar yaptırdı.

Florya’daki performansıyla teknik ekibin beğenisini kazanan Batrakov’un fiziksel ve taktik açıdan takım seviyesine ulaştığı belirtildi. Hücum geçişlerindeki sürati, pas kalitesi ve dikine oyunuyla dikkat çeken futbolcu, milli arada da özel çalışmalarını sürdürdü.

Orta sahada tempoyu ve hücumdaki üretkenliği artırmayı planlayan Okan Buruk’un, milli ara sonrasında kadroda bazı değişiklikler yapması bekleniyor.

Fiziksel eksiklerini gideren ve adaptasyon sürecini tamamlayan Batrakov’un, milli aranın ardından oynanacak ilk lig maçında Galatasaray formasıyla ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.