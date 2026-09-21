Galatasaray'ın sezon başında Lokomotiv Moskova'dan transfer ettiği Aleksey Batrakov, Rusya Milli Takımı kampında sarı-kırmızılı takımdaki ilk günlerini ve İstanbul'daki yaşamını anlattı.

15 yıl boyunca Lokomotiv Moskova bünyesinde yer aldığını hatırlatan genç futbolcu, bir anda ülkesini, şehrini ve takımını değiştirmenin kolay olmadığını söyledi. Batrakov, Galatasaray'daki yeni hayatına alışmaya çalıştığını ifade etti.

TÜRKÇE ÖĞRENMEYE BAŞLADI

Batrakov'un açıklamaları şu şekilde:

"En basit kelimeleri öğrendim: 'merhaba', 'tamam', 'günaydın'. Şimdilik sadece bunlar. Şu anda daha çok İngilizce'ye odaklanıyorum çünkü hemen yeni bir ortama girdim. 15 yıl boyunca aynı kulüpte, aynı yapı içinde bulundum ve bir anda ülke, şehir ve takım değiştirmek kolay değil."

'İSTANBUL'DA HERKES FUTBOLLA İLGİLENİYOR'

"İstanbul'da tanınmadan gezmek çok zor. Moskova'da Lokomotiv'de oynarken gözlüksüz ve şapkasız rahatça dışarı çıkıp gezebiliyordum. Orada ise gözlük ve şapka taksanız bile çok sık tanınıyorsunuz. Bu açıdan zor. Herkes futbolla ilgileniyor."

İLK HAFTASINDA 3 KEZ KEBAP YEDİ

"İlk hafta üç kez restorana gittim ve kebap yedim. Şimdi biraz daha sakinim. Evimizi düzenledik, eşim yemek yapıyor, ailem de ziyarete geldi. Tesislerde de tabii ki yemek veriliyor."

'KÜÇÜK HAYALİM GERÇEKLEŞTİ'

Galatasaray formasıyla ilk karşılaşmasını ve Şampiyonlar Ligi atmosferini de değerlendiren Batrakov "Muhtemelen ligdeki Galatasaray formasıyla ilk maçım ve tabii ki Şampiyonlar Ligi. Daha önce de söylediğim gibi küçük hayalim gerçekleşti. Hala tam olarak inanabiliyorum diyemem. İnanılmaz duygular, atmosfer tarif edilemez. Bence Türkiye'de bir maça hiç gitmediyseniz, gördüğünüz veya bulunduğunuz herhangi bir şeyle karşılaştırmak zor." dedi.

TORREIRA'DAN ÖZEL DESTEK

Batrakov, Galatasaray'daki takım arkadaşlarının adaptasyon sürecinde kendisine yardımcı olduğunu belirtirken Lucas Torreira'nın yaklaşımına ayrı bir parantez açarak, "Günlük hayat açısından herkes çok yardımsever. Saha dışında veya sahada herhangi bir yardıma ihtiyacım olursa yardımcı olabileceklerini söylediler. Lucas Torreira özellikle yanıma geldi, beni cesaretlendirdi ve 'Bir şey olursa beni ara, bana yaz' dedi." diye konuştu.