Galatasaray Kulübü’nde divan kurulu mazbata töreni tamamlandı. Sarı-kırmızılı kulübün duyurusuna göre, RAMS Park’taki törende Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyesi Can Natan ve divan kurulu başkanlık heyeti yer aldı.

Seçim Divan Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Ekmel Ünlüsan açılış konuşmasını yaptı. 18 Haziran 2021 seçiminden bu yana divan kurulu başkanlığını yürüten Aykutalp Derkan ile üyeler Sonay Kale, Yalçın Kaya, Ali Tüzmen ve Ayşe Esra Arslan’a mazbataları Özbek ve Ünlüsan tarafından verildi.

Tören sonrası Başkan Özbek, herkesin Galatasaray’a hizmet ettiğini belirterek, “Burada takdir edilecek bir nokta var; Derkan konuşmasında iki beyannamenin önemine değindi. Her iki taraf da kulübümüz için çalışıyor, oy farkı az olunca birçok divan üyesi oy verdi. Sonuçta her iki grup Galatasaray için katkı sunmaya devam edecek. Yönetimimiz bunu dikkate alacak ve divan toplantılarında görüş alışverişi yapacağız,” dedi.

Derkan ise konuşmasında, “Birlik ve dayanışma mesajı vermek istiyorum. Kulübümüzün gücü, tarih ve kültüründen kaynaklanıyor. Divan üyelerimiz, alanlarında en iyilerden oluşuyor. Bu gruplarla kulübe danışma desteği sağlayacağız; icra fonksiyonu yok, amaç dayanışma,” ifadelerini kullandı.