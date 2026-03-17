Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu’nun altıncı ve son haftasında yarın Litvanya ekibi Rythas Vilnius’u ağırlayacak.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

Grup aşamasında çıktığı maçlarda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde eden sarı-kırmızılı ekip, liderlik koltuğunda bulunuyor.

Rythas Vilnius ise 3 galibiyet ve 2 yenilgiyle averaj farkıyla ikinci sırada yer alıyor.

Galatasaray, sahasında oynayacağı mücadeleyi kazanarak grubunu zirvede tamamlayıp çeyrek finale yükselmeyi amaçlıyor.

İki takım arasında Litvanya’da oynanan ilk karşılaşmada sarı-kırmızılılar, rakibini 89-85 mağlup etmişti.