Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu’nun altıncı ve son haftasında yarın Litvanya ekibi Rythas Vilnius’u ağırlayacak.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.
Grup aşamasında çıktığı maçlarda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde eden sarı-kırmızılı ekip, liderlik koltuğunda bulunuyor.
Rythas Vilnius ise 3 galibiyet ve 2 yenilgiyle averaj farkıyla ikinci sırada yer alıyor.
Galatasaray, sahasında oynayacağı mücadeleyi kazanarak grubunu zirvede tamamlayıp çeyrek finale yükselmeyi amaçlıyor.
İki takım arasında Litvanya’da oynanan ilk karşılaşmada sarı-kırmızılılar, rakibini 89-85 mağlup etmişti.