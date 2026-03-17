Galatasaray Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki karşılaşmada yarın İngiliz ekibi Liverpool'u ağırlayacağı randevu öncesi hazırlıklarını tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk idaresinde 15 dakikası basın mensuplarına açık yapılan çalışma, ısınma hareketleriyle start aldı.
8'e 2 top kapma organizasyonuyla süren idman, Liverpool karşılaşmasına yönelik taktik planlamalarla tamamlandı.
Sarı kırmızılı ekip antrenmanı eksiksiz kadroyla yaptı. Galatasaray yarın RAMS Park'ta saat 20.45'te Liverpool karşısına çıkacak.