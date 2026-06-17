Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu: İşte maçların tarihi

Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu: İşte maçların tarihi

Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki rakibi belli oldu. İşte maçların tarihi ve detayları...

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu: İşte maçların tarihi - Resim: 1

Beşiktaş, Süper Lig'de 2025-26 sezonunu 4. sırada tamamladı.

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Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu: İşte maçların tarihi - Resim: 2

Siyah-beyazlı ekip, Türkiye Kupası'nı lig üçüncüsü Trabzonspor'un kazanması nedeniyle 2026-27 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

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Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu: İşte maçların tarihi - Resim: 3

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BELLİ OLDU

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki rakibi belli oldu.

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Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu: İşte maçların tarihi - Resim: 4

RAKİP MIDTJYLLAND OLDU

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi Danimarka temsilcisi Midtjylland oldu.

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Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu: İşte maçların tarihi - Resim: 5

ARAL ŞİMŞİR DE FORMA GİYİYOR

Milli futbolcumuz Aral Şimşir de Midtjylland forması giyiyor. 23 yaşındaki hücum oyuncusu Danimarka'da sezonun oyuncusu seçilmişti.

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Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu: İşte maçların tarihi - Resim: 6

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu maçları 23 ve 30 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

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