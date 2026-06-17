Beşiktaş, Süper Lig'de 2025-26 sezonunu 4. sırada tamamladı.
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu: İşte maçların tarihi
Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki rakibi belli oldu. İşte maçların tarihi ve detayları...Gül Devrim Koyun
Siyah-beyazlı ekip, Türkiye Kupası'nı lig üçüncüsü Trabzonspor'un kazanması nedeniyle 2026-27 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.
BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BELLİ OLDU
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki rakibi belli oldu.
RAKİP MIDTJYLLAND OLDU
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi Danimarka temsilcisi Midtjylland oldu.
ARAL ŞİMŞİR DE FORMA GİYİYOR
Milli futbolcumuz Aral Şimşir de Midtjylland forması giyiyor. 23 yaşındaki hücum oyuncusu Danimarka'da sezonun oyuncusu seçilmişti.
BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu maçları 23 ve 30 Temmuz tarihlerinde oynanacak.