Yargıtay'dan emsal karar: Artık o meslekteki milyonlarca kişi tazminat alacak

İş Mahkemesinin kapısını çalan çiftten S.M., çiftlikteki 15 at, 1 inek ve iki köpeğin bakımından, ahır temizliğinden ve bahçe işlerinden sorumlu olduğunu; eşi Z.M.’nin ise ev işleri ve yemekle ilgilendiğini beyan etti. İş sözleşmelerine haksız ve ihbarsız son verildiğini iddia eden çift; kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla çalışma, yıllık izin ve tatil alacaklarının tahsilini talep etti.