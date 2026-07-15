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Galatasaray, sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye veda etti.

Sevgili Mauro,



Bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz.



Artık Galatasaray formasını giymiyor olman, kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen, 7’den 70’e her Galatasaraylının gönlünde taht kurdun.



Attığın goller, yaşadığın gol krallıkları, kırdığın rekorlar ve… pic.twitter.com/JQJKK3nFyo — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 15, 2026

GALATASARAY ICARDI'YE VEDA ETTİ

Sarı kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan duygusal paylaşımda, "Sevgili Mauro,

Bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz. Artık Galatasaray formasını giymiyor olman, kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen, 7’den 70’e her Galatasaraylının gönlünde taht kurdun.

Attığın goller, yaşadığın gol krallıkları, kırdığın rekorlar ve kaldırdığın kupalar bir yana; Galatasaray tutkusunu yaşadın ve milyonlara yaşattın.

Sen artık yalnızca kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray’ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin.

Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan, bugün çocuklar “Galatasaraylıyım.” demekten gurur duyuyorsa bunda senin de büyük payın var. Tüm Galatasaraylılar biliyor… Böyle bir aşk unutulmaz." ifadeleri kullanıldı.

ICARDI'NİN GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray formasıyla toplam 134 maça çıkan Mauro Icardi 77 gol, 25 asistlik performansıyla toplamda 102 gole doğrudan katkı sağladı. Attığı gollerin yanı sıra 'Aşkın Olayım' şarkısıyla yaptığı ikonik sevinçle sarı kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Arjantinli yıldız, Galatasaray'da 4 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa olmak üzere toplam 6 kupa kazandı.

2023-2024 sezonunda 25 golle Süper Lig'in gol kralı olan Icardi aynı zamanda 2023'te Süper Lig'de yılın futbolcusu seçildi.