Premier Lig'de Arsenal'in şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Manchester City'de duygusal bir ayrılık resmiyet kazandı.
VEDA AÇIKLAMASI GALATASARAY DAHİL BİRÇOK KULÜBÜ HAREKETE GEÇİRDİ
Kulübün tarihi başarılarında önemli rol oynayan Bernardo Silva 9 yıl formasını terlettiği Manchester City'e sezon sonu veda edeceğini açıkladı.
Uzun bir süredir gerçekleşmesi beklenen ayrılığın resmiyete kavuşmasıyla birlikte Galatasaray'ın yanı sıra birçok Avrupa kulübü Bernardo Silva'yı kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.
BARCELONA'YA GİTMEK İSTİYOR
İngiliz basınından Sky Sport'un haberine göre; Atletico Madrid, Juventus gibi kulüplerin yakından ilgilendiği 31 yaşındaki Portekizli yıldız kariyerine Barcelona'da devam etmek istiyor.
MANCHESTER CITY'DE İSTİKRARLI BİR SEZON GEÇİRDİ
Bu sezon Manchester City ile toplam 52 maça çıkan tecrübeli oyuncu 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Bernardo Silva aynı zamanda Portekiz Milli Takımı ille Dünya Kupası'nda forma giymeye hazırlanıyor.