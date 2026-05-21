Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayı davasında tedbirli mutlak butlan kararı çıktı.

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, her iki kurultay hakkında da 'tedbirli mutlak butlan’ kararı verdi.

PARTİLİLER GENEL MERKEZE DAVET EDİLDİ

CHP, mutlak butlan kararı sonrası çağrıda bulundu. Yapılan çağrıda, "Partimizin tüm üyelerini ve tüm örgütümüzü Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in çağrısıyla Genel Merkezimize davet ediyoruz" sözleri sarf edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına, kurultay öncesinde görevde olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Meclisi üyelerinin tedbiren göreve dönmesine karar verildi.

'GENEL MERKEZİ TERK ETMEYECEĞİZ'

Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre, partililer "Genel merkezi terk etmeyeceğiz" diyor.

ÖZGÜR ÖZEL'İN YARINKİ İSTANBUL PROGRAMI İPTAL EDİLDİ

Son olarak, Özgür Özel’in yarın gerçekleşecek İstanbul programı iptal edildi.

Öte yandan CHP’nin yarın Giresun’da düzenleyeceği İl Belediye Başkanları toplantısı da iptal edildi.