Dünyada birçok ülke, azalan nüfusu canlandırmak ve yerel ekonomiyi güçlendirmek için
yeni sakinlerine nakit ödeme, ücretsiz konut ve mülk restorasyon hibesi vermeye başladı.
Taşınana servet ödüyorlar: İşte yeni sakinlerine para ve ev veren 7 ülke
Dünya genelinde birçok ülke, azalan nüfuslarını artırmak ve ekonomilerini canlandırmak için harekete geçti. İsviçre'den Japonya'ya kadar nakit desteği, ücretsiz konut ve restorasyon hibesi sunarak göçmen arayan 7 ülkeyi ve başvuru şartlarını listeledik.
Dünyada birçok ülke, azalan nüfusu canlandırmak ve yerel ekonomiyi güçlendirmek için
Küreselleşen uzaktan çalışma modeliyle birlikte pek çok ülke, düşüşe geçen nüfus oranlarını yükseltmek ve yerel piyasalarına canlılık kazandırmak amacıyla yeni yerleşimcilere yönelik farklı finansal destek ve teşvik paketleri sunmaya başladı.
Sözcü'de yer alan habere göre, İsviçre'den Japonya'ya kadar geniş bir coğrafyadaki pek çok yer; doğrudan nakit desteği, bedelsiz ev temini ve tadilat yardımları gibi cezbedici olanaklar sunarak yeni sakinleri bünyesine katmayı amaçlıyor.
İSVİÇRE
Valais kantonunda yer alan Albinen köyü, nüfus kaybını önlemek amacıyla 2017 yılında başlattığı program kapsamında yetişkin başına yaklaşık 22.000 £, çocuk başına ise 8.800 £ ödeme yapıyor. Programdan yararlanmak isteyenlerin 45 yaş altında olması, en az 200.000 CHF değerinde bir mülk alması ve bölgede 10 yıl ikamet etmesi şart koşuluyor.
İRLANDA
"Yaşayan Adalarımız" girişimi ile 2033 yılına kadar uzak adalardaki boş veya metruk evleri satın alıp yenileyenlere 84.000 Avro’ya kadar hibe desteği veriliyor.
Söz konusu mülklerin en az iki yıldır boş olması ve yenileme sonrası ana ikametgah olarak kullanılması gerekiyor
YUNANİSTAN
Antikythera adası, yeni yerleşen ailelere ücretsiz konut ve arazi desteğinin yanı sıra ilk üç yıl
boyunca aylık 500 Avro ödenek veriyor. Programın hedefinde özellikle adadaki sosyal yaşamı canlandırabilecek vasıflı çalışanları ve genç aileleri bulunuyor.
İSPANYA
Ülkenin farklı bölgelerinde nüfus artışı için çeşitli fonlar ayrılmış durumda. Extremadura bölgesi uzaktan çalışanlara 15.000 Avro’ya kadar hibe sağlarken Pongo kasabası yeni sakinlere yaklaşık 2.600 Sterlin, Rubia köyü ise okul çağındaki çocukları olan ailelere aylık 150 Avro ödeme yapıyor.
ASYA VE KUZEY AMERİKA'DAKİ ÜLKELER
Japonya:
Düşük doğum oranları ve kırsal nüfusun azalmasıyla mücadele eden Japonya, Tokyo'dan kırsal
bölgelere taşınan ailelere çocuk başına 1 milyon Yen teşvik veriyor. Belirli şartlar altında toplam destek miktarı 4,8 milyon Yen’e kadar çıkabiliyor. Yerleşimcilerin bölgede en az beş yıl kalması ve yerel ekonomiye katkıda bulunması bekleniyor.
ABD:
Amerika Birleşik Devletleri'nde Tulsa (Oklahoma), Topeka (Kansas) ve Mattoon (Illinois) gibi şehirler, uzaktan çalışanları çekmek için 5.000 ile 15.000 Dolar arasında değişen nakit ödemeler, işletme kuponları ve çeşitli topluluk avantajları sunuyor.
KANADA
Saskatchewan eyaleti, "Mezun Tutma Programı" ile eyalette kalmayı ve çalışmayı taahhüt eden yeni mezunlara, eğitim sürelerine bağlı olarak 20.000 Kanada Doları’na kadar eğitim ücreti iadesi yapıyor. Uzmanlar, bu programların temel amacının ekonomik canlılığı sürdürmek, okul mevcudiyetlerini korumak ve yaşlanan nüfus yapısını dengelemek olduğunu söylüyor. Her programın kendine has başvuru kriterleri ve geri ödeme şartları bulunuyor.