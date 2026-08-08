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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Lesley Ugochukwu'nun ardından ikinci transferini de gerçekleştirdi.

YUVAYA GERİ DÖNDÜ

Galatasaray, kulübün altyapısından yetişen sol bek Umut Erdem'i yeniden renklerine bağladı.

Genç futbolcu, 2023 yılında sarı-kırmızılılardan ayrılarak bonservisiyle Manisa FK'ye transfer olmuştu.

TRANSFER TFF'YE BİLDİRİLDİ

Galatasaray, Umut Erdem ile anlaşmaya varıldığını Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdi.

Sarı-kırmızılıların yeni transferinin lisans işlemleri de tamamlandı.

2029'A KADAR SÖZLEŞME

TFF sisteminde yer alan bilgilere göre Umut Erdem'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam edecek.

MANİSA FK'DE 54 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray altyapısından ayrıldıktan sonra Manisa FK forması giyen Umut Erdem, burada önemli bir maç tecrübesi kazandı.

Sol bek oyuncusu Manisa FK kariyerinde 54 resmi karşılaşmada görev yaptı. Böylece Galatasaray, bir dönem altyapısında yetiştirdiği oyuncuyu üç yıl sonra yeniden kadrosuna dahil etmiş oldu.