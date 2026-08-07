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Kaynak: Haber Merkezi

Galatasaray, eski futbolcularından Eren Derdiyok'un kulübe teknik adam olarak geri döndüğünü açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, 38 yaşındaki Derdiyok'un U17 Futbol Takımı'nın teknik sorumluluğu görevine getirildiğini duyurdu.

ANTRENÖRLÜK KARİYERİNE İSVİÇRE'DE BAŞLADI

Aktif futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra antrenörlüğe adım atan Eren Derdiyok, İsviçre temsilcisi Basel altyapısında görev yapmıştı.

Yeni göreviyle birlikte Derdiyok, Galatasaray altyapısında genç futbolcuların gelişiminden sorumlu isimlerden biri olacak.

GALATASARAY FORMASINI GİYMİŞTİ

Futbolculuk kariyerinde Kasımpaşa, Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Galatasaray, Göztepe ve Ankaragücü gibi takımların formasını giyen Eren Derdiyok, 2016-2019 yılları arasında sarı-kırmızılı ekipte görev yaptı.