Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan Milan'ın son hafta Cagliari'ye yenilerek Serie A'yı 5. sırada tamamlaması ve Şampiyonlar Ligi'ne kalamaması İtalya'da büyük bir şok etkisi yarattı.

Bu gelişme üzerine düğmeye basan Milan yönetimi radikal kararlar alarak teknik direktör Massimiliano Allegri ile yollarını ayırdı.

YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE AYRILMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYORDU

Yeni sezonda kadrosunda da önemli bir revizyona gitmesi beklenen Milan'da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan isimlerin başında Portekizli yıldız Rafael Leao geliyordu. Milan taraftarıyla arasında iplerin kopmasının ardından 26 yaşındaki yıldız için kulüp yönetimi gelen teklifleri değerlendirmeye hazırlanırken herkesi şaşırtan bir gelişme yaşandı.

LEAO MILAN'DAN AYRILMAK İSTEMİYOR

İtalyan basınından La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Fenerbahçe'nin durumunu yakından takip ettiği ve Galatasaray'ın yıllık 10 milyon Euro'yu gözden çıkararak transferi için devreye girdiği Rafael Leao Milan'dan ayrılmak istemiyor. Leao'nun bu kararını eski takım arkadaşı olan kulübün kadro planlamasından sorumlu Zlatan Ibrahimovic'e de bildirdiği belirtiliyor.

GÖZLER KULÜP YÖNETİMİNİN KARARINA ÇEVRİLDİ

San Siro'da birçok maçta taraftarın tepkisiyle karşılaştığı bir sezonun ardından Leao'nun bu kararı herkesi şaşırttı. Gözler Milan'ın yıldız oyuncuyla ilgili nasıl bir tutum sergileyeceğine çevrildi.