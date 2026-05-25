İtalya Serie A'da sezonun son haftasında dün oyanan kritik maçta 1 puan alması halinde Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Milan evinde Cagliari'ye 2-1 yenilerek sürpriz bir sonuçla büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.

Milan'da Cagliari maçının ardından radikal kararlar alındı. Kulüpten yapılan açıklamada, 58 yaşındaki İtalyan teknik adam Massimiliano Allegri'nin görevine son verildiği kaydedildi.

Ayrıca Allegri ile birlikte CEO Giorgio Furlani, Sportif Direktör Igli Tare ve Teknik Heyet Sorumlusu Geoffrey Moncada'nın da sözleşmelerinin feshedildiği duyuruldu.

MILAN: 'DEĞİŞİM VE YENİDEN YAPILANMA ZAMANI GELDİ'

Milan'ın açıklaması şu şekilde:

"Geçtiğimiz sezon yaşanan hayal kırıklığının ardından kulüp yönetiminin önümüze koyduğu hedef, yeniden Şampiyonlar Ligi’ne dönmek ve Serie A’nın zirvesinde sürdürülebilir başarı için sağlam bir temel oluşturmaktı.

Sezonun büyük bölümünde Serie A’da ilk iki sırada yer aldık ve şampiyonluk yarışında ciddi bir aday konumundaydık. Ancak son bölümde ortaya koyulan performans, o noktaya kadar gösterilen istikrarla tamamen çelişti. Dün gece sezonun son maçında alınan hayal kırıklığı yaratan mağlubiyet ise bu sezonu tartışmasız bir başarısızlığa dönüştürdü.

Artık değişim ve futbol operasyonlarında kapsamlı bir yeniden yapılanma zamanı geldi. Bu doğrultuda CEO Giorgio Furlani, Sportif Direktör Igli Tare, Teknik Direktör Massimiliano Allegri ve Teknik Direktör Geoffrey Moncada ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Kulüpte görev yaptıkları süre boyunca gösterdikleri emek ve özveri için her birine teşekkür ediyoruz.

Yeni görevlendirmelerle ilgili açıklamalar ilerleyen süreçte yapılacaktır. Hedefimiz, gelecek sezona eksiksiz ve en iyi şekilde hazırlanmış olarak başlamaktır."