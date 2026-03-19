Koç Holding, 62. Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Mart 2026'da düzenlendi. Toplantıda son 5 yılda yapılan 16,1 milyar dolarlık yatırım ve 64,3 milyar dolara ulaşan konsolide gelir rakamları paylaşılırken yeni yönetim kurulu da resmen onaylandı.

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri Semahat S. Arsel, Caroline N. Koç ve İpek Kıraç ile Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, üst yönetim ve hissedarların katılımıyla gerçekleştirilen toplantı, Nakkaştepe’de bulunan holding binasında yapıldı.

Toplantıda Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ve CEO Levent Çakıroğlu'nun değerlendirmeleri okundu.

Okumanın ardından yeni yönetim kurulu onaylandı.

Ömer M. Koç, "Son 5 yılda yaptığımız 16,1 milyar dolar tutarındaki kombine yatırım, Koç Topluluğu'nun uzun dönemli stratejik bakış açısının ispatı niteliğindedir" ifadelerini kullandı.

Şirket CEO'su Levent Çakıroğlu, konsolide gelirlerin 64,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini, kombine yatırım harcamalarının ise 3,7 milyar dolara ulaştığını söyledi.

YENİ YÖNETİM BELİRLENDİ

Rahmi M. Koç Şeref Başkanlığı, Ömer M. Koç Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam ederken, Ali Y. Koç Başkan Vekili olarak yer aldı. Semahat S. Arsel, Caroline N. Koç, İpek Kıraç ve CEO Levent Çakıroğlu üye olarak görevde bulunacak. Peter Martyr, Ömer Önhon, Kudret Önen ve Umran Savaş İnan ise bağımsız üye olarak kurulda yer aldı.

Geçtiğimiz dönemde Jacques A. Nasser yönetim kurulu üyesi olarak Michel Ray de Carvalho ise bağımsız üye olarak yönetim kurulundaydı.