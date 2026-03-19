19 Mart 2026 Perşembe
Anasayfa Ekonomi Lüks otomotivde kriz derinleşiyor: Yüzlerce kişi işten çıkartılacak

Lüks otomotivde kriz derinleşiyor: Yüzlerce kişi işten çıkartılacak

Bentley, kârındaki sert düşüşün ardından yüzlerce kişiyi işten çıkarma kararı aldı.

Baran Şükrü Çelik Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Lüks otomotivde kriz derinleşiyor: Yüzlerce kişi işten çıkartılacak - Resim: 1

Dünyanın önde gelen lüks otomobil üreticilerinden Bentley, finansal baskıların etkisiyle zor bir süreçten geçiyor.

Lüks otomotivde kriz derinleşiyor: Yüzlerce kişi işten çıkartılacak - Resim: 2

İngiliz marka, son dönemde yaşanan kâr düşüşü sonrası işten çıkarma kararı alırken, yatırım planlarını sürdürmesiyle dikkat çekiyor.

Lüks otomotivde kriz derinleşiyor: Yüzlerce kişi işten çıkartılacak - Resim: 3

Volkswagen Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Bentley, İngiltere’de yaklaşık 275 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Şirketin toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 6’sına denk gelen bu kararın, özellikle ofis çalışanlarını kapsadığı belirtildi. Crewe’deki üretim tesislerinde ise kesinti planlanmadığı ifade edildi.

Lüks otomotivde kriz derinleşiyor: Yüzlerce kişi işten çıkartılacak - Resim: 4

Şirketin mali sonuçları da yaşanan sıkıntıyı ortaya koydu. Bentley’nin 2025 yılı faaliyet kârı, bir önceki yıla göre yüzde 42 düşüşle 216 milyon euroya geriledi. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, ABD’deki gümrük tarifeleri ve Çin pazarındaki daralma, bu gerilemenin başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

Lüks otomotivde kriz derinleşiyor: Yüzlerce kişi işten çıkartılacak - Resim: 5

Tüm bu tabloya rağmen Bentley, elektrikli dönüşüm planlarından geri adım atmadı. Şirket, yıl sonuna doğru yeni bir elektrikli SUV modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Elektrikli araç pazarındaki belirsizliklere rağmen bu adımın atılması, sektörde dikkat çeken bir tercih olarak değerlendiriliyor.

Lüks otomotivde kriz derinleşiyor: Yüzlerce kişi işten çıkartılacak - Resim: 6

Uzmanlar, lüks otomobil üreticilerinin bir yandan maliyet baskısıyla mücadele ederken diğer yandan geleceğin teknolojilerine yatırım yapma zorunluluğunun, sektörde benzer çelişkileri artırabileceğine dikkat çekiyor.

Lüks otomotivde kriz derinleşiyor: Yüzlerce kişi işten çıkartılacak - Resim: 7
Kaynak: Diğer
