Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, açıklamalarıyla birçok kesimin tepkisini çekmesi, konuyu Danıştay'a taşıdı. Okullarda laiklik hiçe sayıldı. Din ve devlet işleri eğitim aracılığıyla birbirine karıştırıldı. Yusuf Tekin'in açıklamaları tartışmayı büyüttü. Toplumun birçok kesimi tarafından tepki çeken bu açıklamalar şikayetleri beraberinde getirdi.

ŞİKAYETLER ART ARDA GELDİ

Okullarda Ramazan genelgeleri yayımlanması sonrası Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Laiklik Meclisi, SOL Parti ve Türkiye Komünist Hareketi (TKH) bakan Yusuf Tekin hakkında “Laiklik karşıtı karar ve uygulamaları” gerekçesiyle ayrı ayrı suç duyurusunda bulunmuş, eğitimin önemli paydaşlarından veliler de harekete geçmişti.

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre, yaşanan gelişmeler sonrası Danıştay'da dava açıldı. Danıştay, MEB'den savunma istedi.

İNCELEME SAVUNMADAN SONRA

Veliler de dilekçelerinde bakan Tekin’in suç duyurusuna dayanak yaptığı anayasanın 5. maddesindeki “İnsanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi” geçerliliğine değinerek anayasanın 24. maddesindeki “Kimse ne suretle olursa olsun dini ya da din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz” geçerliliğini anımsatmıştı. Danıştay 8. Dairesi velilerin dava ehliyeti olduğuna karar verdi. Tetkik hâkim’in “İstemin davalı idarenin savunması alındıktan veya yasal savunma süresi geçtikten sonra incelenmesi gerektiği” yönündeki görüşünden hareketle daire; 12 Mart’ta bakanlıktan savunma alma kararı aldı. Daire ayrıca yürütmenin durdurulması isteminin bakanlığın savunmasının alındıktan veya yasal savunma süresi geçirilmesinin ardından incelenmesine ve savunma süresinin de beş gün olmasına karar verdi.