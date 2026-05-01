Süper Lig’in 32. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda yarın saat 20.00’de oynanacak mücadele öncesinde sarı-kırmızılı ekibin kamp kadrosu açıklandı.
Kadrodaki isimler arasında cezası bulunan Uğurcan Çakır ve sakatlığı devam eden Yaser Asprilla yer almadı.
Kadroda yer alan isimler şu şekilde;
Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai, Victor Osimhen, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Arda Yılmaz, Leroy Sane, Ada Yüzgeç, Yunus Akgün, Enes Emre Büyük, Batuhan Şen, Renato Nhaga, Eren Elmalı, Noa Lang, Günay Güvenç, Wilfried Singo, İlkay Gündoğan, Arda Ünyay, Ahmed Kutusu, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Mario Lemina, Armando Güner.
Sarı-kırmızılı ekip müsabakayı kazandığı durumda bitime 2 hafta kala Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edecek.