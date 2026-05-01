İsrail’in Lübnan’a saldırıları ateşkese rağmen devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart’tan bu yana devam eden saldırılarda 2 bin 618 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan saldırıların başından bu yana 1 milyonu aşkın Lübnanlı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

İsrail’in son günlerde saldırılarını Hıristiyanların yaşadığı köy ve kasabalara yönlendirmesi tepkilerin dozunu artırdı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı’nın servis ettiği habere göre, İsrail, Yaroun sınır köyünde evleri, dükkanları, yolları ve çeşitli önemli yapıları havaya uçurduktan sonra bir manastırı ve bir rahibe okulunu yıktı.

Geçtiğimiz ay, Güney Lübnan'da bir İsrail askerinin İsa heykelini tahrip ettiği görüntüsü uluslararası öfkeye yol açmıştı.

MECLİS BAŞKANI’NDAN SERT TEPKİ: ATEŞKES NEREDE?

Öte yandan İsrail’in ateşkese rağmen saldırılara devam etmesine Lübnan’dan sert tepki geldi. Lübnan Meclis Başkanı Nabih Berri, saldırılara rağmen görüşme yapmanın hiçbir faydası olmadığını söyledi.

Berri, Trump'ın Lübnan'da ilan ettiği iddia edilen "ateşkesin", ABD yönetiminin herhangi bir müdahalesi olmaksızın İsrail'in "saldırganlığını tırmandırmasına" olanak sağladığını vurguladı.

Berri, “Bu ateşkes nerede? İsrail kasabaları yok etmeyi, evleri yıkmayı, çocukların, kadınların ve yaşlıların kanını acımasızca dökmeyi ve yaralıları kurtarmaya ve hastanelere taşımaya çalışan ambulans ekiplerinin veya enkaz altında kalanların kurtarılmasını engellemeyi bıraktı mı?” ifadelerini kullandı.