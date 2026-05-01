Samsunspor-Galatasaray maç sonucu: Yapay zeka tahmin etti

Tarihsel ve istatistiksel açıdan bakıldığında da Galatasaray’ın bariz bir üstünlüğü göze çarpıyor. Samsunspor karşısında oynadıkları son maçlarda genellikle galip gelen taraf Galatasaray oldu. Özellikle Samsun deplasmanında alınan 0-2’lik skorlar, bu eşleşmede sarı-kırmızılıların ne kadar baskın olduğunu gösteriyor. Samsunspor’un iç sahada dirençli bir takım olduğu bilinse de, Galatasaray’ın hücum gücü (yüksek gol ortalaması) ve savunma disiplini karşısında zorlanmaları muhtemel görünüyor.