Bu iki soruya sakın ‘evet’ demeyin: Vize başvurunuz yanacak

Amerika hayali kuranlar dikkat edin. Vize mülakatında artık her şey değişti. Konsolosluk görevlileri tarafından yöneltilecek iki soruya "Evet" yanıtını verenlerin başvurusu anında yanabilir.

Amerika Birleşik Devletleri, göçmen olmayan vize (turist, öğrenci, işçi) süreçlerinde kriterleri daha da sertleştiriyor.

Donald Trump döneminin izlerini taşıyan yeni bir uygulama ile artık konsolosluk mülakatlarında adayların karşısına "sığınma niyeti"ni ölçen iki kritik soru çıkarılacak.

CNN’in ele geçirdiği diplomatik yazışmalara göre, ABD Dışişleri Bakanlığı tüm dünyadaki büyükelçilik ve konsolosluklara yeni bir talimat gönderdi.

Bu talimatla birlikte, vize memurları artık başvurunun türüne bakmaksızın adaylara şu iki soruyu yöneltmekle yükümlü kılındı:

Kendi ülkenizde herhangi bir zulme maruz kaldınız mı?

Ülkenize geri döndüğünüzde hayati bir riskle karşılaşma ihtimaliniz var mı?

Yeni uygulamanın en can alıcı noktası ise verilecek cevabın vize sonucunu doğrudan belirlemesi. Talimata göre, bir başvuru sahibinin vize alabilmesi için bu sorulara net bir şekilde "Hayır" yanıtını vermesi gerekiyor.

Eğer aday zulüm gördüğünü veya risk altında olduğunu beyan ederse, bu durum "sığınma potansiyeli" olarak değerlendirilecek ve vize başvurusu büyük ihtimalle reddedilecek.

Söz konusu diplomatik yazışmalarda, bu değişikliğin temel amacının "vize türünün kötüye kullanılmasını engellemek" olduğu vurgulanıyor.

ABD yönetimi, seyahat amacını yanlış beyan ederek ülkeye giriş yaptıktan sonra sığınma talebinde bulunmayı planlayan kişileri henüz kapıdayken elemeyi hedefliyor.

Güvenlik Uzmanları: Bu adımı, ABD’nin son yıllarda giderek katılaşan göç politikalarının doğal bir devamı olarak görüyor.

Bu uygulamanın, gerçekten yardıma ve korunmaya ihtiyacı olan kişileri zor durumda bırakabileceği ve sığınma hakkının özüne aykırı olabileceği konusunda endişeli.

Kaynak: Haber Merkezi
