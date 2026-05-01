Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Okan Buruk idaresinde yapıldı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, iki grup halinde gerçekleştirilen 8’e 2 pas çalışmasıyla sürdü.
Antrenman, taktik çalışmaların ardından sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 20.00’de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlarken, akşam saatlerinde özel uçakla Samsun’a hareket edecek.