TFF 2. Lig’de şampiyonluğunu ilan eden ve gelecek sezon TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Bursaspor’da, taraftarların gözü yeni sezon planlamasına çevrildi.
Bursaspor ilk transferini Süper Lig'in tecrübeli futbolcusuyla yapacak
Bursaspor’da yeni sezon planlaması hız kazanırken, Başkan Enes Çelik kadronun Haziran ayı sonuna kadar şekilleneceğini açıklarken, transfer listesindeki hedef dikkat çekti. Süper Lig'in tecrübeli futbolcusu gündemde. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
BAŞKAN ENES ÇELİK'TEN TRANSFER AÇIKLAMASI
Bursaspor Başkanı Enes Çelik, geçtiğimiz günlerde 1. Lig hazırlıkları ve transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, kampa kadar kadronun büyük ölçüde şekilleneceğini belirtmişti.
“Yaklaşık 1-1,5 aydır yoğun bir scouting sürecimiz var. Önümüzde 2 aylık bir süre bulunuyor. Bu süreçte tüm transferlerimizi açıklayacağız. Bursaspor’un şartlarına uygun isimleri kadromuza katacağız.” ifadelerini kullanmıştı.
TARİH DE VERDİ
Transferlerin büyük bölümünü Haziran ayı sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Çelik, “25 Haziran’a kadar tüm transferlerimiz takıma katılmış olacak. Yeni sezona hazır bir kadroyla girmek istiyoruz.” dedi.
TFF 2. Lig’de şampiyonluğunu ilan eden ve gelecek sezon TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Bursaspor, Süper Lig'de Gaziantep FK forması giyen Melih Kabasakal’ı transfer listesine aldı.
MELİH KABASAKAL LİSTEDE
Ajansspor’dan Salim Manav’ın haberine göre Bursaspor, Gaziantep FK forması giyen Melih Kabasakal’ı transfer listesine aldı.
İLK HEDEF
Yeşil-beyazlı ekibin, 30 yaşındaki ön libero için girişimlere başladığı ve Kabasakal’ı ilk transfer hedeflerinden ilki olarak belirlediği ifade edildi.
SEZON KARNESİ
Melih Kabasakal, bu sezon Süper Lig’de 28 maçta görev aldı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.