Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, kadrosuna önemli bir takviye yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, Sloven milli oyun kurucu Aleksej Nikolic'in transferini resmen açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray MCT Technic, Slovenya Milli Takımı'nın önemli isimlerinden Aleksej Nikolic ile anlaştı." ifadelerine yer verildi.
31 yaşındaki deneyimli basketbolcu, yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyecek.
AVRUPA'NIN ÖNEMLİ LİGLERİNDE FORMA GİYDİ
Kariyeri boyunca Avrupa'nın birçok önemli liginde mücadele eden Aleksej Nikolic; Almanya, İtalya, Fransa, İspanya, Sırbistan ve Slovenya'da forma giydi.
Deneyimli oyun kurucu son olarak Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija'da görev yaptı.
AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU BULUNUYOR
Aleksej Nikolic, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Slovenya Milli Takımı ile tarihi bir başarıya imza atarak Avrupa şampiyonluğu yaşadı.
Tecrübeli oyun kurucunun uluslararası deneyimiyle Galatasaray'ın yeni sezondaki hedeflerinde önemli rol üstlenmesi bekleniyor.