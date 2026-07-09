Uluslararası seyahat platformu AllClear Travel Insurance tarafından hazırlanan araştırmada dünyanın en iyi gün batımı rotaları açıklandı. Doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla öne çıkan Türkiye'deki destinasyon, aldığı yüksek puanla listenin zirvesine yerleşti.
Dünyanın en iyi gün batımı noktası Türkiye’den seçildi: İşte o bölge
Uluslararası bir araştırmada dünyanın en etkileyici gün batımı destinasyonları belirlendi. Milyonlarca turistin ziyaret ettiği birçok ikonik noktayı geride bırakan Türkiye'deki destinasyon, listenin zirvesine yerleşti.Kaynak: Diğer
Zirvenin sahibi Türkiye'den
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya, 100 üzerinden 86,1 puan alarak "Dünyanın En İyi Gün Batımı Destinasyonu" seçildi.
Dev rakiplerini geride bıraktı
Araştırmada hava koşulları, manzara kalitesi, ziyaretçi deneyimleri ve sosyal medya etkileşimleri değerlendirildi. Kapadokya; Waikiki Beach, Grand Canyon ve Taj Mahal gibi dünyanın en ünlü turizm noktalarını geride bırakmayı başardı.
Gün batımında kartpostallık manzaralar
Milyonlarca yıl önce oluşan peribacaları, vadileri ve tarihi kaya oluşumlarıyla dikkat çeken Kapadokya, gün batımında ortaya çıkan kızıl, turuncu ve altın tonlarıyla ziyaretçilerine unutulmaz bir manzara sunuyor.
En çok ilgi gören noktalar
Özellikle Kızılçukur Vadisi, Göreme, Uçhisar ve Ortahisar, gün batımını izlemek isteyen yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği bölgeler arasında yer alıyor.
Farklı deneyimler sunuyor
Kapadokya'da düzenlenen ATV safari turları, atlı doğa gezileri ve panoramik seyir terasları, ziyaretçilere gün batımını farklı açılardan izleme fırsatı sunuyor.
Sadece gün doğumuyla değil
Sıcak hava balonlarıyla dünya çapında ün kazanan Kapadokya, son yıllarda gün batımı manzaralarıyla da uluslararası alanda öne çıkıyor. Bölge, tarihi kiliseleri, yer altı şehirleri ve taş konaklarıyla Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasında gösteriliyor.