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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'ın kamp organizasyonunda aksaklık yaşandığı iddia edildi.

HT Spor'un haberine göre; sarı-kırmızılı ekipte takımdan bağımsız kafileden bir grup planlamadaki sorun nedeniyle farklı bir otele geçmek zorunda kaldı.

YENİ OTELDE KLİMA YOK İDDİASI

Galatasaray kafilesi için tutulan yeni otelin odalarında ise klima bulunmadığı öne sürüldü. Yaşanan bu sorun kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu oldu.

GALATASARAY İKİ HAZIRLIK MAÇI OYNAMIŞTI

Avusturya kampında iki hazırlık maçı oynayan Galatasaray Monza'ya 2-0, Venezia'ya ise 3-0 mağlup olmuştu.