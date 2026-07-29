Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'ın kamp organizasyonunda aksaklık yaşandığı iddia edildi.

HT Spor'un haberine göre; sarı-kırmızılı ekipte takımdan bağımsız kafileden bir grup planlamadaki sorun nedeniyle farklı bir otele geçmek zorunda kaldı.

Galatasaray kampında otel krizi: Yeni odalarda klima yok - Resim : 1

YENİ OTELDE KLİMA YOK İDDİASI

Galatasaray kafilesi için tutulan yeni otelin odalarında ise klima bulunmadığı öne sürüldü. Yaşanan bu sorun kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Galatasaray'dan Venezia karşısında kötü provaGalatasaray'dan Venezia karşısında kötü provaSpor

GALATASARAY İKİ HAZIRLIK MAÇI OYNAMIŞTI

Avusturya kampında iki hazırlık maçı oynayan Galatasaray Monza'ya 2-0, Venezia'ya ise 3-0 mağlup olmuştu.