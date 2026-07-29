SavunmaSanayiST'de yer alan habere göre, İngiltere'nin yaşlanan Watchkeeper insansız hava araçlarının yerine Tekever AR5'i tercih etmesi, daha düşük maliyetli Bayraktar TB2'nin neden seçilmediğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.
Bayraktar TB2 İngiltere'yi karıştırdı: İngiliz analistten çarpıcı yorum
İngiltere'nin Tekever AR5 tercihinin ardından Bayraktar TB2'nin neden seçilmediği tartışma yarattı. İngiliz ekonomist Timothy Ash, maliyet, kapasite ve saha başarısı üzerinden kararı eleştirdi.Kaynak: Diğer
İngiltere Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri'nin istihbarat, keşif ve gözetleme (ISR) ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Portekiz merkezli Tekever tarafından geliştirilen AR5 insansız hava aracını seçti.
Watchkeeper filosunun yerini alacak AR5'ler için önümüzdeki 10 yıllık dönemde 531,38 milyon dolara kadar yatırım yapılması öngörülüyor. İlk etapta 6 adet AR5 sipariş edilmesi planlanırken, teslim edilecek hava aracı sayısının 2029 yılına kadar 24'e çıkarılması hedefleniyor.
TB2 İLE KIYASLANDI
Ukrayna ve Türkiye üzerine çalışmalarıyla tanınan İngiliz ekonomist Timothy Ash, İngiltere'nin tercihine Bayraktar TB2 üzerinden dikkat çeken eleştiriler yöneltti.
Ash, Bayraktar TB2'nin AR5'in yaklaşık dörtte biri maliyetine sahip olduğunu, üç kat daha fazla faydalı yük taşıyabildiğini ve savaş sahasında kendini kanıtladığını savundu.
İki platform arasındaki farkın yapay zekâ tarafından dahi ortaya konulabildiğini ifade eden Ash, İngiliz savunma tedarik makamlarının kararını eleştirdi. Ash, İngiliz savunma tedarik makamlarının tercihinin sorgulanması gerektiğini belirterek Tekever platformlarının Ukrayna'daki performansına ilişkin verilerin de kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini söyledi. Bayraktar TB2'lerin ise Ukrayna'da farklı kara ve deniz hedeflerine yönelik başarılı operasyonlarıyla uluslararası alanda dikkat çektiği biliniyor.
Tekever AR5, istihbarat, gözetleme ve keşif görevleri için geliştirilen bir insansız hava aracı olarak öne çıkıyor.
Yaklaşık 20 saat havada kalabilen AR5; elektro-optik ve kızılötesi kameralar, sentetik açıklıklı radar, sinyal ve elektronik istihbarat sistemleri ile haberleşme aktarma ekipmanlarından oluşan 50 kilograma kadar faydalı yük taşıyabiliyor.
Uydu haberleşmesi sayesinde görüş hattı ötesinde görev yapabilen platform, kısa ve düşük hazırlıklı pistlerden otomatik kalkış ve iniş gerçekleştirebiliyor.
TEKEVER AR5 NELER SUNUYOR?
Bayraktar TB2 ise keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanında hassas taarruz gerçekleştirebilen silahlı yapısıyla AR5'ten ayrılıyor.
BAYKAR tarafından geliştirilen TB2, 150 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor ve 20 saatin üzerinde havada kalabiliyor. Platform; lazer, INS/GPS ve kızılötesi güdümlü mühimmatların yanı sıra mini seyir füzeleriyle görev yapabiliyor. Ayrıca elektro-optik/kızılötesi ve lazer işaretleyici sistemler ile gözetleme radarı taşıyabiliyor.
Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine sahip Bayraktar TB2; taksi, kalkış, seyir ve iniş safhalarını tamamen otonom şekilde gerçekleştirebiliyor. Platform, GPS'e ihtiyaç duymadan dahili sensör füzyonuyla seyrüsefer yapabiliyor.
Karabağ, Libya, Suriye ve Ukrayna başta olmak üzere birçok farklı harekât sahasında görev yapan TB2, bugüne kadar 1 milyon 250 bin saatin üzerinde uçuş gerçekleştirdi. BAYKAR ise Bayraktar TB2 için bugüne kadar 35 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzaladı.