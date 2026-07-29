Bayraktar TB2 İngiltere'yi karıştırdı: İngiliz analistten çarpıcı yorum

Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine sahip Bayraktar TB2; taksi, kalkış, seyir ve iniş safhalarını tamamen otonom şekilde gerçekleştirebiliyor. Platform, GPS'e ihtiyaç duymadan dahili sensör füzyonuyla seyrüsefer yapabiliyor.

Karabağ, Libya, Suriye ve Ukrayna başta olmak üzere birçok farklı harekât sahasında görev yapan TB2, bugüne kadar 1 milyon 250 bin saatin üzerinde uçuş gerçekleştirdi. BAYKAR ise Bayraktar TB2 için bugüne kadar 35 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzaladı.