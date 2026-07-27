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Avusturya kampındaki son sınavına çıkan Galatasaray İtalyan ekibi Venezia'ya 3-0 mağlup oldu.

GALATASARAY'IN SAHAYA ÇIKTIĞI İLK 11

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Linz kentindeki Hofmann Personal Stadı'nda oynanan mücadelede Jankat, Sallai, Arda Ünyay, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan, Torreira, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Eren Elmalı ve Osimhen'den oluşan ilk 11'i tercih etti.

VENEZIA SON BÖLÜMDE SONUCA GİTTİ

Karşılaşmanın büyük bölümünde eşitlik bozulmazken Venezia son bölümde bulduğu gollerle sonuca gitti.

İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Yeboah ile 75 ve 90+2. dakikalarda Lauberbach kaydetti.

BARIŞ ALPER PENALTIYI DEĞERLENDİREMEDİ

Galatasaray, maçın son anlarında farkı azaltma fırsatı yakaladı. 90. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, kaleciye takıldı.

SIRADA RENNES VE VILLARREAL VAR

29 Temmuz'da Avusturya kampını tamamlayacak olan Galatasaray, hazırlık maçlarına İstanbul'da devam edecek.

Sarı kırmızılı ekip, 2 Ağustos'ta Rennes'i, 8 Ağustos'ta ise Villarreal'i RAMS Park'ta konuk edecek.

Galatasaray, kamp döneminde oynadığı hazırlık maçlarında Ümraniyespor'u 5-1 yenerken Monza (2-0) ve Venezia'ya (3-0) ise mağlup oldu.