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Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken, 10 numara pozisyonu için Brahim Diaz ismi ön plana çıktı. Sarı-kırmızılı yönetimin, Real Madrid forması giyen Faslı yıldızın transferi için temaslarını sürdürdüğü öne sürüldü.

Bruno Fernandes'in yüksek maliyeti nedeniyle alternatif isimlere yönelen Galatasaray'ın, Brahim Diaz cephesinden olumlu geri dönüş aldığı iddia edildi.

Haberlere göre 26 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'ın ilgisine olumlu yaklaştığı ve kulübünden transfer konusunda kolaylık sağlanmasını talep ettiği belirtildi. Sarı-kırmızılıların, sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan oyuncu için yaklaşık 15 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade edildi.

Öte yandan Real Madrid'in Brahim Diaz için 25 milyon euro bonservis bedeli istediği aktarıldı. İspanyol ekibinde gelecek planlamasında öncelikli isimler arasında yer almamasının Galatasaray adına önemli bir avantaj oluşturduğu, taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray'ın Brahim Diaz'a yıllık 7,5 milyon euro maaş teklif etmeyi planladığı da öne sürüldü.