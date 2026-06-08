Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray transfer listesinde yer alan isimlerden Fransız yıldız Kolo Muani ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

PSG'YE RESTİ ÇEKTİ

Sarı kırmızılı kulübün Kolo Muani'yi kiralamak istediği iddia edilirken İtalyan basını, Fransız yıldızın bu durum üzerine kulübü PSG'ye rest çektiğini yazdı.

'JUVENTUS'TAN BAŞKA TAKIMA GİTMEM'

La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Türkiye söylentilerinin çıkmasının ardından Muani PSG yönetimine Juventus'tan başka bir takıma gitmeyeceğini bildirerek adeta rest çekti.

SPALLETTI'NİN FRANSIZ FORVETİ İSTİYOR

Daha önce kiralık olarak formasını giydiği Torino ekibine geri dönmeyi isteyen 27 yaşındaki golcü oyuncu, Luciano Spalletti'nin bu transfer döneminde takıma katılmasını istediği iki forvetten biri olarak gösteriliyor.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİNDE ELLERİ GÜÇLENDİ

Muani'nin bu kararlı tavrının ardından Juventus, PSG ile görüşmelerde transferi bitirmek için favori konumuna geçti.

GALATASARAY'IN KİRALAMA TEKLİFİ ZORUNLU SATIN ALMA ŞARTINA TAKILMIŞTI

Galatasaray'ın daha önce Muani için kiralama teklifinde bulunduğu ancak PSG'nin yıldız oyuncuyu ancak zorunlu satın alma şartının sözleşmesine eklenmesi karşılığında kiralamaya sıcak bakacağı ifade edilmişti.