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Galatasaray'ın transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Mauro Icardi'nin sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken sarı kırmızılı yönetim hücum hattını güçlendirmek için harekete geçti.

GALATASARAY PSG İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Bu doğrultuda gündemine 27 yaşındaki Fransız yıldız Kolo Muani'yi alan Galatasaray, PSG ile transfer görüşmelerine başladı.

95 MİLYON EURO'LUK YATIRIM YAPILMIŞTI

2023 yılında Eintracht Frankfurt'tan 95 milyon Euro bonservis bedeliyle PSG'ye katıldıktan sonra beklentileri karşılayamayan yıldız oyuncu önce Juventus ardından da Tottenham'da kiralık olarak forma giydi.

GALATASARAY DA KİRALAMAK İSTEDİ

İngiliz ekibiyle kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan PSG'ye geri dönen Muani'yi 1 yıllığına kadrosuna katmak için bu kez de Galatasaray devreye girdi. Ancak yapılan görüşmelerde PSG'nin sunduğu şart Galatasaray'ı geri adım atmaya sevk etti.

ZORUNLU SATIN ALMA ŞARTI PAZARLIKLARI TIKADI

Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre; PSG, Kolo Muani'nin kiralık sözleşmesine zorlunlu satın alma şartı eklemek istedi. Galatasaray'ın ise bu talebi karşılamaya yanaşmadığı belirtildi.

OKAN BURUK'A TAKTİKSEL ESNEKLİK SAĞLAYABİLİR

Geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla 41 maçta forma giyen Muani 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Kanatlarda ve forvet arkası pozisyonda da görev alabilen yıldız oyuncu transfer edilmesi halinde Galatasaray'ın hücum bölgesindeki taktiksel zenginliğini artıracağı düşünülüyor.