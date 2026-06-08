9 ülke Türkiye’nin kalbini satın almak istiyor: KAAN için sıraya girdiler

Pakistan 40’tan fazla uçak tedarik etmek üzere ön anlaşmaya varırken, Katar da 40 uçaklık bir paket üzerinde görüşmelerine devam ediyor. Mısır 24 adet savaş uçağı satın alma arzusunu dile getirerek ön görüşmeleri başlatırken; Azerbaycan, Malezya ve Suriye de bölgesel güç dengeleri doğrultusunda her biri yaklaşık 20'şer adet KAAN satın almayı planlayan ülkeler arasında yer alıyor.