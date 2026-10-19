Kaynak: AA

RAMS Park’ta düzenlenen imza töreninde Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan ve 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar yer aldı.

Törende açıklamalarda bulunan Fatih Demircan, futbol akademisine verilen katkıların Galatasaray’ın gelecekteki başarıları açısından önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Kulübün kuruluşundan bu yana gelecek hedeflerine de odaklandığını vurgulayan Demircan, altyapının önemini şu sözlerle anlattı: “Bizim açımızdan altyapı, yalnızca A takıma oyuncu kazandıran bir sistemden ibaret değil. Genç sporcularımıza Galatasaray’ın kültürünü, değerlerini ve başarı odaklı anlayışını küçük yaşlardan itibaren aktaran temel bir yapıdır.”

Futbol akademisinin gelişimine büyük önem verdiklerini vurgulayan Fatih Demircan, şu ifadeleri kullandı:

"Hedefimiz, kendi yetiştirdiği oyuncularla güçlenen, Türk futboluna yeni yetenekler kazandıran ve uluslararası düzeyde başarılı futbolcular yetiştiren bir akademi yapısını daha da ileriye taşımaktır. Bu doğrultuda genç oyuncularımızın gelişimi için gerekli sportif, teknik ve fiziki imkanları sürekli iyileştirmeye büyük önem veriyoruz. Elbette bütün bunların hayata geçirilmesi, uzun vadeli bir planlamayı ve güçlü bir ekonomik yapıyı gerektiriyor. Bu nedenle futbol akademimize sağlanan her desteği yalnızca bugüne yapılan bir katkı olarak değil, Galatasaray'ın geleceğine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz."

Sancaktar: "Gençlerimizin gelişimini desteklemek, Galatasaray'ın geleceğine katkı sağlamaktır"

1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar, erkek basketbol ve kadın voleybol takımlarına verdikleri desteğin ardından futbol akademisinin de yanında yer almaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

Galatasaray'ın geleceğine katkı sağlamayı önemsediklerini anlatan Sancaktar, "Genç yetenekleri keşfetmek, onları doğru eğitimle geliştirmek, Galatasaray kültürüyle yetiştirmek ve zamanı geldiğinde A takıma hazır hale getirmek kulübümüz açısından çok değerli. Altyapıdan yetişen her futbolcu, arkasından gelen gençlere güçlü bir mesaj vermektedir. Çalışarak, disiplinle ve doğru bir eğitimle bu değerli formaya ulaşmanın mümkün olduğunu göstermektedir." dedi.

Güçlü bir futbol akademisinin kulübün geleceği açısından önemine dikkati çeken Murat Sancaktar, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin gelişimini desteklemenin, Galatasaray'ın geleceğine verilen en anlamlı katkılardan biri olduğuna inanıyoruz. Güçlü bir futbol akademisi, kendi oyuncularını yetiştiren, kendi değerlerini gelecek nesillere aktaran ve başarı kültürünü içeriden büyüten bir Galatasaray demektir. Bugün attığımız bu imzayla futbol akademimizin çalışmalarına katkı sunacak, genç sporcularımızın gelişim yolculuğunda onların yanında olacağız. Anlaşmanın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederiz."